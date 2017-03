Thanh niên ngáo đá khỏa thân nhảy từ mái nhà nghỉ xuống

Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), cho biết sáng 12-11, Công an TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo ở khu vực chợ Loong Tòng xuất hiện một nam thanh niên ngáo đá. Người này đã tự cởi hết quần áo và nhảy từ trên mái một nhà nghỉ xuống tầng 3. Không may lúc “hạ cánh” nam thanh niên bị mắc chân và kẹt lại ở đây.





Nam thanh niên ngáo đá được lực lượng PCCC cứu từ tầng ba của nhà nghỉ

Để giải cứu, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động thang cứu hộ chuyên dụng đến hiện trường. Khi lực lượng tiếp cận, thanh niên này đã bị gãy chân nên bớt hung hãn.

“Các đối tượng nghi ngáo đá thường không làm chủ được bản thân và đặc biệt là rất hay truy sát những người thân trong gia đình”, Đại tá Tấn cho biết.

Vụ việc đang được Công an TP Hạ Long làm rõ.