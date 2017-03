Thanh niên 'ngáo đá' nhảy cầu Bến Thủy tự tử

Chiều 2-3, Trạm Công an Gia Lách, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết trưa 27-2, một thanh niên ở Hà Tĩnh bị "ngáo đá" (sử dụng ma túy đá) rồi leo lên lan can cầu Bến Thủy (nối quốc lộ 1A qua sông Lam) múa tay và la hét. Lúc này người đi đường chứng kiến hốt hoảng, khuyên thanh niên này xuống khỏi lan can cầu. Nhưng thanh niên này lại gieo mình xuống sông Lam. Điều may mắn là thanh niên này biết bơi và gắng bơi được vào bờ.



Cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam



Trước đó, chị V.Th.T (SN 1982, ở miền núi tỉnh Nghệ An) bực tức chuyện gia đình đã tìm đến cầu Bến Thủy nhảy xuống sông Lam tự tử. Nhưng khi chị T. nhảy xuống nước thì sợ... chết và nghĩ thương con nhỏ nên gắng bơi. May mắn là chị T. bơi vớ được dây căng lưới đánh cá của ngư dân và vớ được bao tải rác nên ôm bơi giữa sông. Sau khoảng 10 tiếng đồng hồ chị T. ôm bao rác bơi trên sông Lam đến sáng hôm sau ngư dân đi đánh bắt tôm, cá phát hiện vớt chị T. lên cứu sống, đưa chị T. vào trạm công an trình báo. Sau đó, chị T. được giúp đưa về quê nhà.

Theo cán bộ Trạm Công an Gia Lách, cầu Bến Thủy rất cao so với mực nước và nước hạ nguồn sông Lam sâu và sông rộng, thời gian qua có nhiều vụ tự tử, hầu hết đều chết. Nhưng chị T. và người thanh niên nhảy cầu không chết là... hiếm gặp.

Trước đó, vào trưa 28-2, một nam học sinh THCS ở TP Vinh (Nghệ An) đạp xe đạp ra dựng xe trên cầu Bến Thủy rồi nhảy xuống sông Lam. Đến nay người thân và công an chưa tìm thấy tung tích học sinh này.