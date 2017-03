Thanh niên tông người trọng thương rồi rồ ga bỏ trốn

Thông tin ban đầu, chiều 19-6 trên đường ĐT743 (phường An Phú, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) Lê văn Cường (quê Hà Tĩnh) điều khiển xe máy biển số 51X6-9267 từ ngã tư Nguyễn Du về ngã 6 An Phú.

Khi đến cách Trạm thu phí An Phú 200 m, anh Cường cho xe rẽ sang đường đúng lúc này xe máy mang biển số 77D1-049.65 do một nam thanh niên chưa rõ danh tính chạy theo chiều ngược lại đã tông trúng.

Cú va chạm đã khiến anh Cường văng ra xa, bất tỉnh tại chỗ. Nam thanh niên gây tai nạn đã lập tức đứng dậy, rồ ga bỏ chạy.

Nhiều người dân chứng kiến đã bất bình mà vội vàng đuổi theo người này. Chỉ một lúc sau, thanh niên này đã bị người dân giữ lại được. Mọi người đã gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng.

Riêng anh Cường bị thương khá nghiêm trọng đã được bà con gần đó đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.