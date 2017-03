Thành phố bắt đầu “siết” quy hoạch tầng ngầm

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo truyền đạt ý kiến của chủ tịch UBND TP về việc ngừng dự án hầm ngầm chứa xe và dịch vụ công cộng Lam Sơn của Công ty Đông Dương. Lý do vì dự án không bảo đảm an toàn cho Nhà hát TP và hệ thống metro. Sự kiện trên cho thấy TP bắt đầu quan tâm đến việc sử dụng không gian ngầm vốn trước nay chưa được “để mắt” đến.

Từ đất hoang thành “đất vàng”

Về mặt luật pháp, rất nhiều quy chuẩn, quy định về thiết kế, kiến trúc, phát triển không gian... trên mặt đất nhưng rất ít quy định điều chỉnh không gian dưới mặt đất. Năm 2003, Luật Xây dựng ra đời cũng chỉ quy định rất chung là những công trình cao tầng cấp đặc biệt, cấp I bắt buộc phải có thiết kế tầng hầm nhưng không quy định rõ là bao nhiêu tầng... Văn bản về thiết kế xây dựng mới nhất cũng chỉ quy định đề cập kỹ thuật xây dựng không gian ngầm cho các hệ thống cáp quang, ống cấp thoát nước.

Thời gian gần đây, không gian công cộng ở trung tâm thiếu trầm trọng nên không gian ngầm bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Ở những khu vực bị hạn chế tầng cao thì việc được xây dựng sâu bao nhiêu trở thành điều kiện tiên quyết để chủ đầu tư lựa chọn, quyết định. Tất cả cao ốc văn phòng, thương mại không cần bắt buộc cũng tự nguyện xin phép “chui xuống đất” hai, ba tầng để nới rộng diện tích sử dụng. Ngoài công năng truyền thống là làm chỗ để xe, nhiều nhà đầu tư đã nghĩ đến việc xây dựng trung tâm thương mại, nhà hàng dưới lòng đất. Những khu đất dễ khai thác tầng ngầm như Công viên Chi Lăng, Lê Văn Tám, Tao Đàn, Bách Tùng Diệp, sân vận động Hoa Lư... đều có chủ đầu tư “xí phần”.

Cuối năm 2007, TP.HCM quy định về việc xây dựng tầng hầm. Quy định này rất thoáng và gần như không hạn chế gì cho chủ đầu tư trừ việc bảo đảm an toàn cho giao thông. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng cho nhà liên kế quy mô nhỏ chứ chưa đề cập đến các cao ốc. Như vậy, gần như không gian vàng dưới lòng đất từ trước đến nay vẫn là vùng đất hoang.

Muốn bao nhiêu, cấp phép bấy nhiêu

Do chưa có quy hoạch và những hành lang pháp lý về không gian ngầm nên các cơ quan cấp phép xây dựng gần như “gật đầu” theo nhu cầu của chủ đầu tư. Một cán bộ của Sở Xây dựng cho biết: Sở chỉ thẩm định phương án thiết kế và thi công của chủ đầu tư. Chủ đầu tư có khả năng kỹ thuật bảo đảm an toàn bao nhiêu hầm thì sẽ được xây dựng bấy nhiêu. Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về quá trình thi công và tự chịu thiệt hại do quá trình thi công gây ra. “Nếu từ chối cấp phép xây dựng cho chủ đầu tư thì đâu có cơ sở pháp lý!” - cán bộ này cho biết.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM, cũng cho biết do TP chưa có quy hoạch tầng ngầm nên gần như đơn vị nào có phương án khả thi thì được cấp phép xây dựng.

Cuối năm 2007 đầu năm 2008, nhiều công trình xây dựng tầng hầm xảy ra sự cố nghiêm trọng. Tầng hầm cao ốc Pacific đụng túi bùn làm sụp nứt những công trình lân cận; công trình 11D Thi Sách (quận 1) cũng làm nghiêng nứt chung cư bên cạnh khi đang đào hầm... Các cơ quan chức năng buộc phải nghĩ đến chuyện phải quản lý và có quy hoạch tầng ngầm. Nhưng quản lý bằng cách nào?

Cho xây thoải mái hay phải quy hoạch?

Theo kỹ sư Phan Phùng Sanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM, không nên hạn chế xây dựng tầng hầm mà phải khuyến khích để tăng thêm không gian sử dụng trong điều kiện “đất chật, người đông” của TP. “Cơ quan quản lý chỉ cần thẩm định kỹ phương án thi công của chủ đầu tư và tăng cường công tác kiểm tra. Nếu thấy có hiện tượng xấu thì phải yêu cầu ngừng thi công ngay” - ông Sanh nói.

Phát biểu trên một tờ báo, KTS Hồ Thiệu Trị cũng cho rằng không nên quy hoạch trước các công trình ngầm. Cơ quan nhà nước chỉ cần quản lý chuẩn xác ranh giới trên bề mặt chứ không nên hạn chế về độ sâu. Nếu công trình vượt ra khỏi mực nước ngầm thì chủ đầu tư phải trình thiết kế cho phù hợp...

Tuy nhiên, phía các chuyên viên đại diện của cơ quan quản lý nhà nước thì có ý kiến ngược lại. Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM, cho rằng cần phải có quy hoạch cụ thể thiết kế không gian ngầm như thiết kế không gian trên mặt đất. Cơ quan chức năng sẽ làm một khảo sát về địa chất của TP, cần thiết thì có thể quy định rõ khu vực nào được phép đào sâu bao nhiêu mét...

Cuối tháng 6-2008, UBND TP.HCM đã thành lập tổ công tác chuyên trách nghiên cứu về quy hoạch không gian ngầm của TP. Tuy nhiên, do mới mẻ nên tổ chỉ mới dừng lại ở việc tổ chức nhân sự mà chưa thể có hoạt động chuyên môn cụ thể. Do đó sẽ còn khá lâu TP mới có được quy hoạch không gian ngầm hoàn chỉnh.