Thanh toán đẫm máu giữa phố, hai người chết

Theo ĐẠI VIỆT (TTO)



Hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Hoàn Phúc (24 tuổi, ngụ quận 1) và Hồ Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, quê Long An). Hai người bị thương là Lâm Trí (24 tuổi, chồng của Huyền) và Nguyễn Hoàn Vũ (26 tuổi, anh ruột của Phúc)Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc vợ chồng Huyền đang đi xe gắn máy trên đường Lê Lai. Đến trước nhà số 174 Lê Lai thì bị xe của hai anh em Phúc ép vào lề. Phúc nhảy xuống xe đâm nhiều nhát vào người Huyền khiến nạn nhân gục xuống. Phúc tiếp tục lao vào truy sát Trí.Trong lúc ăn thua, Phúc bị Trí đoạt được dao từ trong tay rồi đâm lại nhiều nhát. Phúc và Trí đang tử chiến thì Vũ dùng gậy lao vào đánh hai vợ chồng Trí.Thấy em trai gục xuống đường, Vũ dừng tay đưa em vào bệnh viện cấp cứu nhưng Phúc đã tử vong ngay sau đó. Vợ chồng Trí cũng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Huyền đã tử vong. Trí tiếp tục được cấp cứu vì bị thương rất nặng. Vũ đã bị bắt ngay sau đó.Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 1 và lực lượng khám nghiệm Công an TP.HCM đã có mặt để giải quyết vụ việc.Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ thanh toán đẫm máu này là do Phúc trước đây có nhờ Trí đi cầm chiếc xe gắn máy để lấy tiền. Nhưng khi lấy xe về, Phúc phát hiện xe bị luộc phụ tùng nên hai bên đã cãi cọ, mâu thuẫn trong thời gian dài. Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.