Thanh tra giao thông nhận tiền bảo kê: Bắt thêm 4 người

Chiều 7-12, nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trần Lưu (nguyên đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 6 quận Thốt Nốt), Hồ Công Thiện (phó đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 7 huyện Phong Điền), Trần Lập Pháp (nguyên cán bộ Đội Thanh tra giao thông số 4 quận Cái Răng) và Trần Tường An (làm nghề kinh doanh).

Nguồn tin cho biết lệnh bắt tạm giam có thời hạn bốn tháng, được công an thực hiện trong ngày 7-12. Ngoài ra, bốn nghi phạm trên cũng bị khám xét chỗ ở.



Từ trái sang: Nguyễn Trần Lưu, Trần Lập Pháp, Trần Tường An và Hồ Công Thiện đang nghe lệnh bắt tạm giam.



Quá trình điều tra, công an đã chứng minh được Nguyễn Trần Lưu, Hồ Công Thiện và Trần Lập Pháp đã nhận tiền của các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải thông qua tài khoản và nhận tiền mặt.

Riêng Trần Tường An đã mở hai tài khoản ngân hàng để nhận tiền, trong đó nhận tiền trực tiếp từ bị can Nguyễn Văn Cần (nghi phạm trung gian đã bị bắt vào ngày 16-7 vừa qua).

Ngoài ra, An còn nhận tiền mặt trực tiếp từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải giúp cho bị can Đoàn Vũ Duy (nguyên đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 11 quận Bình Thủy, đã bị bắt vào ngày 20-7 vừa qua).

Phía công an cho biết đến thời điểm hiện tại đã làm việc với trên 250 người có liên quan, đại diện cho trên 120 tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải đưa hối lộ từ Đồng Nai, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

Hiện đã có chín nghi phạm bị công an bắt giữ để điều tra về tội nhận hối lộ, trong đó có bảy nghi phạm là cán bộ, lãnh đạo thanh tra giao thông TP Cần Thơ (trong đó có Dương Minh Tâm, 36 tuổi, nguyên phó chánh Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ) và hai nghi phạm ngoài xã hội.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vào tháng 1-2016, sau khi nhận được tin tố giác tội phạm, Công an TP Cần Thơ đã lập chuyên án để triệt phá đường dây nhận tiền “bảo kê” trên.

Sau nhiều tháng theo dõi các nghi phạm, đến ngày 16-7, ban chuyên án nhận được thông tin Lý Hoàng Minh (SN 1985, phó đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 3 quận Ninh Kiều) sẽ đi nhận hối lộ.

Đến khoảng 15 giờ, Minh đến quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi nhận tiền của ông Nguyễn Hoàng Duy (chủ Nhà máy nước đá 300 Tầm Vu). Đến khoảng 16 giờ, Minh đến cửa hàng VLXD Nam Thành nhận tiền của ông Nguyễn Hữu Thành (chủ cửa hàng). 17 giờ, Minh nhận tiền của anh Hồ Minh Hiếu (chủ vựa cá chợ Tân An). 20 phút sau, Minh tiếp tục nhận tiền của cửa hàng VLXD Phước Quý thì bị cơ quan CSĐT bắt quả tang.

Khám xét trong người Minh, công an thu giữ 17,5 triệu đồng, 100 USD cùng các tài liệu thể hiện Minh thu tiền từ các hãng xe, cửa hàng VLXD, nước đá, vựa cá, thẻ ATM… Ngay sau khi Minh bị bắt quả tang, phía công an cũng đã thực hiện bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Cần (SN 1987, ngụ Tam Bình, Vĩnh Long).

Từ thông tin khai thác từ Minh cùng các thông tin qua trinh sát và chứng cứ đã thu thập, ngày 18-7, công an tiếp tục bắt khẩn cấp Võ Hoàng Anh (SN 1982, đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 3 quận Ninh Kiều). Đến ngày 20-7, công an tiếp tục bắt khẩn cấp Đoàn Vũ Duy (SN 1978, đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 11 quận Bình Thủy).

Trong số các nghi phạm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Cần là một đối tượng ngoài xã hội, chuyên làm “cò”, môi giới và câu kết với cán bộ thanh tra giao thông ép các doanh nghiệp, chủ phương tiện phải nộp tiền bảo kê.

Số tiền bảo kê sẽ được chung chi cho Cần, sau đó Cần chuyển qua tài khoản cho cán bộ thanh tra. Chỉ xác minh ba tài khoản do Nguyễn Văn Cần đứng tên, đã nhận số tiền hơn 3 tỉ đồng (phần lớn là nhận hối lộ).

Ngoài số tiền nhận qua chuyển khoản từ Nguyễn Văn Cần (hơn 3 tỉ đồng vừa nói), phía công an cũng đã chứng minh được Lý Hoàng Minh và Võ Hoàng Anh đã nhận tiền qua tài khoản mang tên Huỳnh Hoàng Long và Tạ Thanh Sang với số tiền 320 triệu đồng. Ngoài ra, Minh đã nhận riêng số tiền 47,5 triệu đồng của 28 người; Anh nhận 55 triệu đồng của chín người. Tổng số tiền là gần 3,5 tỉ đồng…