Tháo dỡ xưởng hạt điều trái phép trên đất bí thư huyện

Sáng nay (22-6), Công ty TNHH Long Việt bắt đầu tháo dỡ xưởng cắt tách hạt điều của công ty này tại xã An Chấn, huyện Tuy An xây dựng trái phép trên đất của ông Lê Hoàng Sang, Bí thư Huyện ủy.







Công ty TNHH Long Việt bắt đầu tháo dỡ nhà xưởng trái phép trên khu đất của bí thư Huyện ủy Tuy An. Ảnh: TẤN LỘC

Theo ghi nhận của PV, Công ty TNHH Long Việt đã thuê hơn 10 nhân công bắt đầu tháo dỡ phần mái của nhà xưởng. Đầu giờ buổi sáng, một cán bộ công an địa phương đã đến kiểm tra, chứng kiến việc tháo dỡ. Hiện các máy loại máy bên trong nhà xưởng đã ngừng hoạt động nhưng chưa được di dời đi nơi khác theo yêu cầu của UBND tỉnh Phú Yên và UBND huyện Tuy An. Phản ánh với PV, nhiều người dân địa phương tỏ thái độ vui mừng trước việc tháo dỡ xưởng cắt tách hạt điều trên bởi tạm thời không còn tình trạng ô nhiễm môi trường do xưởng chế biến này gây ra.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết huyện đã yêu cầu Công ty TNHH Long Việt phải tháo dỡ toàn bộ nhà xưởng, di dời máy đi nơi khác, dứt điểm trong tuần này. Nếu không chấp hành, UBND huyện sẽ kiên quyết tiến hành cưỡng chế.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, vợ ông Lê Hoàng Sang, Bí thư Huyện ủy Tuy An, đã ký hợp đồng cho Công ty TNHH Long Việt thuê 764 m2 đất trái quy định của pháp luật. Sau đó, công ty này lấn chiếm đất hành lang giao thông, đất nông nghiệp, xây dựng xưởng sản xuất trái phép, gây ô nhiễm môi trường.