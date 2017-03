Tháo rời xe 'đối thủ' sau khi va chạm, người đàn ông bị đánh nhập viện

Khoảng 23h00 ngày 10/2, anh Huỳnh Ngọc Danh, khoảng 40 tuổi chạy xe máy biển số 54P4 – 6241 trên quốc lộ 1 hướng từ An Sương về An Lạc. Đến cầu Bình Thuận, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 51S8 – 6661 do anh Lâm Sal, 39 tuổi, quê Sóc Trăng điều khiển chạy cùng chiều. Hậu quả hai xe máy hư hỏng nhẹ, người xây xát.

' Do cách hành xử "kì lạ" của người đàn ông này nên đã dẫn đánh đánh nhau và người đàn ông "kì lạ" phải nhập viện.

Trong lúc đứng tranh luận, Danh mở cốp xe lấy một số dụng cụ như tua vít, chìa khóa tháo rời bánh trước cũng như các bộ phân khác trên xe anh Sal ra. Quá bức xúc, Sal gọi thêm người đến rồi hai bên lao vào đánh nhau. Danh bị đánh trọng thương nằm gục trên đường, thấy vậy hai thanh niên được Sal gọi đến dừng tay và bỏ đi. Nạn nhân sau đó được người dân đưa lên xe taxi chở vào bệnh viện. Tối cùng ngày, Tổ xử lý tai nạn quận Bình Tân đến lập biên bản vụ việc và đưa hai phương tiện về trụ sở để tiếp tục xử lý. Người nhà nạn nhân Danh cho biết, do bị thương nặng ở vùng mặt, mắt nên sau khi đưa vào bệnh viện Bình Tân cấp cứu anh Danh được chuyển lên bệnh viện Trưng Vương để tiếp tục theo dõi điều trị./. Theo Trần Kha/VOVGT Quốc gia