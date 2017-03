Thắp hương thiêu rụi 2 hai rừng thông

Vào lúc 10h ngày 26/6 tại núi Ngự Bình, phường An Cựu, thành phố Huế xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng.



Theo nhiều người dân chứng kiến kể lại, lúc đầu thấy lửa bốc cháy ngoài bìa rừng và nhanh chóng lan nhanh vào rừng thông, lực lượng công an, bộ đội và biên phòng đã kết hợp cùng người dân nhanh chóng dập lửa. Do nắng nóng và thảm thực bì dày cộng với thời tiết khô hanh khiến ngọn lửa lan nhanh nên đến khoảng 11h30 cùng ngày thì ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.



Được biết, hiện tại người gây ra vụ cháy trên đã bị lực lượng công an tạm giữ để tiến hành điều tra.





Theo DUY PHIÊN ( NNVN)