“Thầy bói” dạo dụ dỗ dâm ô với 5 bé trai lang thang cơ nhỡ

Chân dung “thầy bói” dạo 44 tuổi dụ dỗ dâm ô với 5 bé trai lang thang cơ nhỡ Chân dung “thầy bói” dạo 44 tuổi dụ dỗ dâm ô với 5 bé trai lang thang cơ nhỡ

Ngày 9.3, Công an phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội nhận được tin báo của Văn phòng dự án tổ chức RX, (Văn phòng hoạt động hỗ trợ giáo dục trẻ em lang thang cơ nhỡ) có em Lê Trung H, sinh năm 2000 đi theo một người đàn ông, hình dáng bên ngoài “õng ẹo”, điệu đà như con gái đi vào nhà nghỉ Bích Ngân, tại số 395, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân.

Tổ chức này nghi ngờ có dấu hiệu lạm dụng tình dục trẻ em, bởi vì trước đây khi tiếp nhận các cháu về, quá trình nuôi dưỡng, tìm hiểu tâm tư thì được biết một số cháu bị các đối tượng đồng tính có hành vi dâm ô với các em.

Sau khi nhận được thông tin, Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Xuân đã trực tiếp chỉ đạo Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt tiến hành điều tra vụ việc.

Khoảng 21h 30 ngày 9-3, cơ quan điều tra tổ chức kiểm tra hành chính, kiểm tra tại phòng 303 - nhà nghỉ Kim Ngân, phát hiện một người đàn ông có hành vi dâm ô với cháu H. Đối tượng bị bắt giữ đưa về trụ sở Công an quận Thanh Xuân để điều tra làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng được làm rõ là Hoàng Văn Lan, sinh 1970, trú tại xã Diễm Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Lan khai nhận, trong thời gian từ năm 2011 đến 2013 đã thực hiện hành vi dâm ô với 5 cháu trai khác, có tuổi từ 13 đến dưới 16. Hầu hết các cháu đều là trẻ em lang thang cơ nhỡ, không có sự quản lý của gia đình.

Theo như khai báo tại cơ quan điều tra, thủ đoạn của Hoàng Văn Lan khi tiếp cận được các cháu thường dụ dỗ tiền cho đi chơi điện tử, bao ăn uống. Các cháu nhỏ mà Lan để mắt tới là những cháu nhỏ lang thang đi bán hàng rong trên phố, bên bờ hồ hay trong công viên.

Có lần Lan rủ rê được một lúc hai cháu nhỏ vào nhà nghỉ hoặc vào công viên để thực hiện hành vi dâm ô. Sau mỗi lần như vậy, Lan thường bảo các cháu nếu có bạn nào thì lần sau rủ đi sẽ thưởngcho mỗi cháu 200 nghìn đồng.

Hoàng Văn Lan sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ đều già yếu, nhà có 3 anh em trai, trong đó Lan là con út. Sau khi lấy vợ xong Lan bỏ đi biền biệt, vài năm mới về nhà một lần. Lan “trôi dạt” đi nhiều nơi để kiếm sống bằng nghề xem bói dạo. Khi có nhiều tiền thì Lan thuê nhà nghỉ ngủ, hết tiền thì ngủ vạ ngủ vật ở công viên.

“Mỗi lần xem bói người ta trả em 100 nghìn đến 200 nghìn, ai thấy đúng nhiều họ cho nhiều hơn. Cũng có những ngày em kiếm được từ 1 triệu đến 2 triệu đồng” – Hoàng Văn Lan nói.

Đối tượng khai thêm: “Từ năm 13 tuổi em đã phát hiện ra mình bị đồng tính, em chỉ thích con trai. Em từng lấy vợ năm 20 tuổi. Vợ em là người cùng quê, hơn em 10 tuổi, do mẹ em bắt lấy. Hai vợ chồng về ở với nhau không có đám cưới, chỉ làm vài mâm cơm mời những người thân trong họ. Em có một cậu con trai năm nay đã 20 tuổi rồi”.

Trước khi bị bắt Lan đã dâm ô hai lần với cháu N.S.P, sinh năm 1995, trú tại Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ngày 7-3, Lan vô tình gặp lại Phú cùng một người bạn tên L.T.H, sinh năm 2000, quê ở Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội. Lan đã rủ rê cả hai em vào nhà nghỉ Kim Ngân để thực hiện hành vi dâm ô.

Hiện tại cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ, bắt tạm gia đối tượng Hoàng Văn Lan về hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Theo Lê Linh (Lao động)