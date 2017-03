Thầy bói lừa vợ chồng muộn con gần nửa tỉ đồng

Ngày 5-9, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra CAH Yên Thành, Nghệ An cho biết, phía cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Thanh Bình (53 tuổi) trú xóm Khánh Hoà, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Được biết, Bình là một đối tượng từng có 2 tiền án về tội “lừa đảo” và “đánh bạc”. Nhưng bản chất con người Bình không thay đổi, chỉ sau một thời gian ngắn, hắn lại nhanh chóng “phát minh” ra các thủ đoạn mới như xóc bài, bói toán để lợi dụng lòng tin của những người nhẹ dạ nhằm chiếm đoạt tài sản.



Con mồi đầu tiên mà đối tượng Bình nhắm đến là vợ chồng chị Phạm Thị Quý trú thị trấn Yên Thành, do cưới nhau đã lâu nhưng anh chị chưa có con. Đầu tháng 8, hai vợ chồng chị Quý đã đến nhà Bình xem bói. Trong lúc xem bói, Bình liến thoắng phán dằm đất chỗ gia đình chị Quý ở không ổn nên cần phải có 5 tỉ để giải hạn, nhưng tuyệt đối không nói cho ai biết, nếu không sẽ mất thiêng.



Tin lời Bình nói, chị Quý chấp nhận yêu cầu và đã chuyển 2 lần với số tiền 490 triệu đồng vào cho một người phụ nữ ở Bến Tre theo như yêu cầu của Bình. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Bình chần chừ không đến làm lễ như đã hứa.



Biết mình bị lừa, vợ chồng chị Quý đã làm đơn gửi cơ quan công an nhờ can thiệp.



Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Bình khai nhận hành vi của mình. Hiện, sự việc đang được cơ quan CAH Yên Thành tiếp tục hoàn tất hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.





Theo Trịnh Nguyễn – Hoa Phạm (ANTĐ)