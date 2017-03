Thầy bói tống tiền thiếu nữ bởi chiêu sex

Gã thầy bói đốn mạt



Kẻ nghĩ ra chiêu bói toán quái gở, bệnh hoạn này là Bùi Đăng Linh (SN 1991) ở Mỹ Đức, Hà Nội, hiện là sinh viên năm cuối khoa Quản trị kinh doanh một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Linh vừa bị Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Bùi Đăng Linh bị tạm giữ hình sự tại Công an quận Hai Bà Trưng.

Khoảng cuối tháng 7/2014, qua mạng xã hội Wechat, Linh sử dụng tài khoản "namnguyen" làm quen với Nguyễn Thị Mai, 20 tuổi, sinh viên ở Hà Nội. Linh sử dụng ảnh của một người khác làm hình đại diện cho tài khoản "namnguyen" với mục đích để Mai không biết mặt thật của mình. Ngay từ 2 tuần đầu khi mới làm quen, Linh liên tục chát, hỏi chuyện Mai. Biết được Mai là người mê tín, tin vào bói toán nên "namnguyen" tự nhận biết xem tướng số. "Namnguyen" đề nghị Mai gửi ảnh chụp khuôn mặt và bàn tay, anh ta sẽ xem bói miễn phí giúp. Mai tưởng thật, gửi hình ngay cho "thầy bói" mới quen trên mạng.

Sau khi nhận hình, gã thầy bói rởm Bùi Đăng Linh nhận thấy Mai khá xinh đẹp, lại dễ tin người nên đã lên một kế hoạch đưa thiếu nữ vào mê cung. Gã phán rằng Mai nợ tình duyên với kiếp trước nên kiếp này phải trả nợ tình mới sống yên ổn và lấy chồng được. Nếu không sẽ bị "vong" của "người yêu cõi âm" bám riết thì không thể yêu ai trọn vẹn. "Người yêu cõi âm" sẽ theo cô gái khắp nơi quấy phá, "hành" cả người thân của Mai. Thấy Mai nói rằng ngủ hay mơ, bị bóng đè nên thỉnh thoảng thấy người mệt mỏi, Linh phán ngay rằng bóng đè chính là "người yêu" kiếp trước, vì rất yêu Mai nên hay về ngủ cùng.

Nhận thấy Mai tỏ ra lo lắng, sợ hãi khi công việc học hành, làm thêm dạo này không được suôn sẻ, Linh quyết định "tấn công". Gã bảo Mai cần phải "cắt tiền duyên" ngay, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Phương pháp "cắt tiền duyên" là Mai phải "yêu" một người con trai chủ động kết bạn với Mai trên mạng, sau khi ngủ với người này phải đưa vàng để "trả hết nợ".

Linh giải thích rằng "người yêu cõi âm" mượn thân xác của người con trai này nên chỉ có bằng cách đó mới trả hết nợ tình vương vấn từ kiếp trước. Để Mai tin tưởng về sự giúp đỡ vô tư của "thầy bói", Linh bảo Mai chụp ảnh mặt và bàn tay của những người đàn ông làm quen với Mai trên mạng, "thầy" sẽ chỉ ra đâu là người con trai mà Mai cần trả nợ.

Mai đã gửi ảnh của rất nhiều bạn trai làm quen trên mạng cho Linh xem nhưng Linh đều lắc, nói không đúng "người kiếp trước" khiến Mai càng lo lắng. Biết "cá" đã mắc câu, Linh lập một tài khoản khác, lấy tên là "Vitamin" để kết bạn với Mai.

Thấy có thêm một người bạn trai mới quen, Mai làm đúng theo hướng dẫn của thầy bói, đề nghị "Vitamin" gửi ảnh khuôn mặt và bàn tay cho mình. Chỉ đợi có thế, Linh lập tức gửi cho Mai ảnh thật của anh ta. Có được ảnh khuôn mặt và bàn tay của "Vitamin", Mai liền gửi ngay cho tài khoản "namnguyen". "Thầy bói" Bùi Đăng Linh lập tức phán rằng đây chính là "người yêu cõi âm" và khuyên Mai sớm tiến hành việc "yêu" và đưa vàng cho "Vitamin" thì mới yên ổn được.

Phương pháp "cắt tiền duyên" hết sức nhảm nhí, bệnh hoạn như vậy nhưng lại được cô sinh viên tin và thực hiện đúng theo hướng dẫn. Sau vài lần chat với "Vitamin", Mai mời anh ta đến nhà mình chơi. Trong vai "Vitamin", Linh cho rằng không có mối quan hệ nào dễ dàng và nhanh đến thế. Anh ta yêu cầu Mai phải gửi cho anh ta một bức ảnh khỏa thân thì mới tin tình cảm của Mai là có thật. Mai đồng ý, chụp một tấm ảnh khỏa thân đứng trước gương gửi cho "Vitamin".

Gã thầy bói rởm liền lưu giữ tấm ảnh này cẩn thận rồi đến nhà Mai. Tại cuộc gặp đầu tiên này, Mai đã thực hiện phương pháp "cắt tiền duyên" như lời thầy bói dặn. "Yêu" xong, Mai trao cho "Vitamin" sợi dây chuyền vàng tây 1 chỉ.

Âm mưu của Bùi Đăng Linh không dừng ở việc chiếm đoạt thân xác cô gái. Sau lần đóng vai "người kiếp trước" đòi nợ ân ái đó, Linh trong vai "Vitamin" tiếp tục đến nhà Mai đòi cô phải đưa cho gã 20 triệu đồng. "Vitamin" dọa nếu không đưa, anh ta sẽ gửi tấm ảnh khỏa thân của Mai cho bạn bè cô và tung lên mạng cho "cả làng" biết, đồng thời công khai chuyện quan hệ giữa hai người cho bạn trai của Mai biết.

Bị đe dọa, Mai đồng ý sẽ đưa tiền cho "Vitamin" nhưng xin anh ta hoãn lại một thời gian vì không có đủ tiền. Linh yêu cầu Mai mở một tài khoản tại Ngân hàng Techconbank rồi đưa thẻ cho anh ta giữ. Mỗi khi Mai có tiền gửi vào tài khoản phải báo cho "Vitamin" biết để anh ta mang thẻ ra trạm ATM rút tiền. Lo sợ "Vitamin" sẽ tung bức ảnh khỏa thân của mình lên mạng, Mai đưa trước cho Linh 1,5 triệu đồng.

Chờ một thời gian không thấy Mai gửi tiền vào tài khoản, Linh lên mạng liên lạc, bắt Mai phải gọi cuộc gọi video trên mạng Wechat cho anh ta. Linh bắt Mai diễn "sex" trên cuộc gọi video cho anh ta xem. Sau nhiều lần bắt Mai "tự sướng" trên màn hình, Linh chuyển sang dọa dẫm là đã ghi lại toàn bộ clip, nếu Mai không đưa tiền thì anh ta sẽ tung lên mạng cho cô được "nổi tiếng". Bị đe dọa, ngày 20/11, Mai phải đưa cho Linh thêm 1,5 triệu đồng.

Thấy việc tống tiền bằng "clip sex" khá hiệu quả, những ngày tiếp theo, Linh liên tục thúc ép, bắt Mai phải đưa thêm tiền. Ngày 25/11, Mai hẹn Linh đến cổng một khu đô thị thuộc phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng để đưa 3 triệu đồng. Tại cuộc hẹn này, người yêu Mai biết chuyện nên đi cùng. Khi gã thầy bói đốn mạt đến lấy tiền, người yêu của Mai bức xúc đã túm Linh đánh một trận. Xô xát xảy ra, bảo vệ khu đô thị đến can ngăn và báo cho Công an phường Vĩnh Tuy tới giải quyết. Bùi Đăng Linh cùng Mai và người yêu được đưa về Công an phường làm rõ vụ xô xát.

Những tin nhắn Linh đe dọa chị Mai để đòi tiền.

Tại đây, Mai đã mạnh dạn tố cáo hành vi tống tiền bỉ ổi của "Vitamin" Bùi Đăng Linh. Và Linh đã phải khai nhận toàn bộ hành vi đóng giả cùng lúc 2 vai diễn: thầy bói "namnguyen" trên mạng và người yêu kiếp trước "Vitamin" nhằm mục đích đe dọa, cưỡng đoạt tiền của Mai.

Cảnh báo tiền mất tật mang vì xem bói trên mạng

Theo điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng, hành vi lợi dụng mê tín dị đoan để hành nghề bói toán, lừa lọc những người nhẹ dạ, cả tin từ trước đến nay đã xảy ra nhiều. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, một số đối tượng xấu đã lợi dụng thế giới "ảo", dùng thủ đoạn "xem bói" để gây án lừa đảo, tống tiền, đoạt tình nạn nhân.

Tháng 9/2013, Công an TP Huế đã bắt giữ một gã thầy bói rởm trên mạng là Ngô Quang Mạnh Cường (SN 1986) ở phường Tây Lộc, TP Huế về hành vi hoạt động mê tín dị đoan và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ cuối năm 2012, Cường lập tài khoản facebook lấy tên là "Phi đội gà bay". Trên trang facebook cá nhân, Hoàng tự giới thiệu làm nghề "thầy bói", tên Vĩnh Hoàng Đăng Khôi. Cường đưa lên khá nhiều bài viết về Phật pháp để chiêu dụ sự tò mò, quan tâm của nhiều người.

Sau khi có nhiều người truy cập, kết bạn, Cường đăng thông báo sẽ xem tử vi miễn phí cho 10 người đăng ký đầu tiên. Ngay lúc đó, nhiều sinh viên đang học ở Nhật, Pháp, Mỹ, Anh… và một số người có nhu cầu đã cung cấp ngay thông tin cá nhân để nhờ "thầy" Vĩnh Hoàng Đăng Khôi xem giúp. Khi có danh sách đăng ký, Cường giở yêu sách phải chuyển tiền để cúng dâng sao, giải hạn nếu không thì gặp nạn, yểu mệnh…

Một trong số các nạn nhân đã gửi thông tin nhờ Cường xem bói giúp là chị Nguyễn Thị Diễm Nhung (30 tuổi, quê Phước Sơn, Quảng Nam) - nghiên cứu sinh tại Trường đại học Ngoại ngữ Kobe (Nhật Bản). Sau khi biết được chị Nhung đang ở Nhật Bản, cuối tháng 12/2012 Cường gọi điện cho chị Nhung bằng chat voice, nói rằng: "Trong vòng 10 ngày tới, chị sẽ gặp tai họa, bán thân bất toại", đồng thời yêu cầu chị Nhung cúng giải hạn và gửi về Việt Nam 12 triệu đồng để hắn mua đồ cúng. Cả tin, chị Nhung lo sợ nên đồng ý chuyển số tiền mà Cường yêu cầu.

Vì mạo danh tên "thầy" Vĩnh Hoàng Đăng Khôi, nên Cường buộc phải giả nói đã bị mất giấy tờ, và yêu cầu chị Nhung chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng Đông Á chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) mang tên Ngô Quang Mạnh Cường… Khoảng một tuần sau khi nhận được tiền, Cường lại gọi điện cho chị Nhung hù dọa: "Em trai của chị mệnh yểu. Nếu chị không chuyển thêm 20,3 triệu đồng để thầy làm lễ giải hạn, thì cuối tháng 1/2013 sẽ không qua khỏi".

Tiêu hết tiền, Cường giở trò có con bị ung thư, cần được giúp đỡ để "xin" của chị Nhung 30 triệu đồng. Thấy vòi tiền quá dễ, Cường tiếp tục soạn bài cũ: "Tử vi của chồng chị và cha chị Nhung không tốt, cần phải cúng 7 ngày 7 đêm" để chiếm đoạt thêm 20 triệu đồng từ một người thân của chị Nhung đang sống tại TP HCM chuyển vào tài khoản cho hắn.

Biết mình đã bị lừa, bởi khi chị truy cập vào facebook "Phi đội gà bay" của hắn thì đã bị chặn. Đầu tháng 5/2013, chị Nhung tức tốc bay về Việt Nam và làm đơn tố cáo vụ việc đến Công an TP Huế để vạch bộ mặt thật của gã "thầy bói" qua facebook này. Hết lừa về tâm linh, Cường lại giở chiêu lừa xin việc. Cường "nổ" rằng hắn có khả năng "can thiệp" cho chị Nhung vào dạy tại một trường cao đẳng ở Mỹ. Với giá mà hắn đưa ra là 30,6 triệu đồng và 600 USD. Nhưng sau khi nhận được số tiền xin việc này thì Cường cũng "đóng cửa" facebook.

Theo Cơ quan Công an, bói toán vốn là trò mê tín dị đoan bị cả xã hội bài trừ. Việc bói "cắt tiền duyên" cũng hết sức nhảm nhí, không có căn cứ khoa học nào chứng minh chuyện người âm theo là có thật. Thế nhưng hiện nay không ít bạn gái vì không tự tin vào bản thân, khi gặp trắc trở trong chuyện tình duyên đã vội nghe theo thầy bói cho rằng kiếp trước có nợ tình nên phải đi "cắt tiền duyên". Sự nhẹ dạ của một số người đã bị các thầy bói lợi dụng lấy tiền. Qua vụ án trên cảnh báo các cô gái trẻ trong làm quen, kết bạn trên mạng xã hội. Việc dễ dãi trao đổi, gửi những bức ảnh, thông tin riêng tư qua mạng với người lạ là nguy cơ tiềm ẩn các hành vi đe dọa cưỡng đoạt tài sản, làm nhục người khác khi rơi vào tay kẻ xấu.

Theo Hương Vũ (Công an nhân dân)