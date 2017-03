Thấy công an phong tỏa, kẻ bắt cóc thả bé trai bên đường

Tối 10-9, ông Nguyễn Duy Linh, Phó trưởng Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cháu bé nghi bị bắt cóc đã được đưa về gia đình an toàn.

Từ khi về nhà, cháu Thuận luôn thu mình và chưa hết sợ hãi

Trước đó, chiều cùng ngày, cháu Phạm Văn Thuận (SN 2005) con anh Phạm Văn Thượng (SN 1974) và chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1973, ngụ thôn Hòa Phú, xã Ea Nuôl) cùng bạn chơi đùa trước nhà.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, có một người đàn ông, khoảng 30 tuổi, đi xe máy dừng lại hỏi đường. Người đàn ông hứa nếu ai chịu lên xe đi theo chỉ đường thì sẽ cho 50.000 đồng nên Thuận đồng ý.

Khoảng 30 phút sau, không thấy Thuận quay lại nên các bạn chạy về báo cho gia đình Thuận.

Nhận được tin báo, Công an huyện Buôn Đôn đã tổ chức lực lượng tìm kiếm và thông báo cho Công an tỉnh Đắk Lắk. Ngay lập tức, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng khác tổ chức phong tỏa các ngả đường.

Chị Huệ kể lại vụ việc

Chưa hết sợ hãi, Thuận kể lại: "Sau khi tới ngã ba Hòa Nam (cách nhà 2 km), chú ấy không cho cháu xuống mà chở cháu chạy lòng vòng trong vườn cà phê rồi ra Quốc lộ 14. Lúc này cháu khóc lớn, trời chưa tối và có nhiều người đi đường nhưng chú ấy vẫn không chịu thả cháu xuống.

Khi chuẩn bị qua cầu Sêrêpốk (ranh giới Đắk Lắk - Đắk Nông, cách nhà khoảng 10km - PV) thấy có nhiều chú cảnh sát đứng hai bên đường phía trước, chú ấy đã thả cháu xuống đường rồi phóng xe bỏ chạy".

Người dân đến chúc mừng gia đình đã tìm thấy cháu Thuận

Ngay sau đó, Thuận được một người phụ nữ đưa về trụ sở UBND xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Đến khoảng 19 giờ 30 phút, Thuận được đưa về nhà an toàn.

Chị Huệ cho biết từ trước tới nay gia đình không có mâu thuẫn với ai, gia đình làm nông, kinh tế bình thường. "Theo suy suy đoán của tôi, kẻ đó dự tính bắt cóc cháu để đi bán chứ không phải tống tiền gia đình"- chị Huệ nhận xét.