Thay đổi tội danh tài xế hất văng CSGT sang tội giết người

Ngày 22-7, Thượng tá Trần Hải Trung, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, cho biết đã ký quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can và khởi tố thêm tội danh đối với Phan Thành Hưng (22 tuổi, trú tại xóm Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định). Hưng là tài xế xe container chống lệnh, hất văng CSGT.



Dù biết CSGT đang đu người trước xe, tài xế Hưng vẫn không dừng xe mà chạy nhanh rồi đánh tay lái để hất văng CSGT xuống quốc lộ 1A.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh thay đổi quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đối với Hưng từ tội chống người thi hành công vụ sang tội giết người.



Ngày 21-7, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can trên.



Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can.

Ngoài ra, Hưng và Từ Công Thọ (43 tuổi, trú thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Mỹ, Bình Định) cùng bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh khởi tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.



Quá trình điều tra cho thấy, Hưng chưa có bằng lái xe container nhưng nhờ Thọ thuê người khác làm giả Giấy phép lái xe hạng FC số: 520144004729 mang tên Lưu Văn Châu (SN 1991, ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) in hình Hưng với giá 2,5 triệu đồng. Hưng sử dụng giấy phép lái xe giả trên để "qua mặt" CSGT và ngày 30-6, khi bị Công an huyện Can Lộc bắt giữ, Hưng trình ra khai mình tên Lưu Văn Châu.

Như đã đưa tin, chiều 30-6, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT phía Bắc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tuần tra trên QL 1A thì phát hiện xe đầu kéo BKS 77C-016.47 chở container do Hưng lái vi phạm tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe. Quá trình làm việc, tài xế Hưng không nhận lỗi và nhảy lên cabin đóng cửa lại. Thượng úy Nguyễn Anh Đức và Thượng úy Lê Hồ Việt Anh (thuộc Đội CSGT phía Bắc, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) đang đứng trước đầu xe yêu cầu tài xế xuống xe để tiếp tục làm việc.

Sau đó, Hưng nổ máy chạy đi, đâm vào hai CSGT trên. Thượng úy Anh tránh được, Thượng úy Đức thì bám vào gương chiếu trước đầu xe. Hưng đánh võng và tăng tốc. Đi được khoảng 200 m, tài xế bẻ tay lái sang trái áp sát mũi xe vào dải phân cách (làm bằng xi măng) giữa quốc lộ 1A.



Tài xế Phan Thành Hưng. Ảnh Công an Hà Tĩnh.

Thượng úy Đức văng trúng dải phân cách rơi xuống quốc lộ bị thương nặng, suýt bị xe container cán qua người. Thượng úy Đức được đưa đến BV thị xã Hồng Lĩnh sơ cứu rồi chuyển vào BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng bị chảy máu não, gẫy xương chân trái. Do bị thương quá nặng, Thượng úy Đức đã được chuyển ra BV Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.



Khi bị bắt giữ, Hưng xuất trình giấy phép lái xe giả và vẫn khai mình tên Châu khiến chiều 30-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lưu Văn Châu về hành vi chống người thi hành công vụ. Đồng thời, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lưu Văn Châu.

Sau đó, từ báo chí đăng tải, anh Châu liên lạc với cơ quan chức năng khẳng định anh không phải là người điều khiển xe container nêi trên mà bị đánh cắp thông tin cá nhân. Công an đã làm rõ bằng lái giả của Hưng.