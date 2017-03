Thầy giáo bị vợ thiêu sống đã tử vong

Anh Trần Văn Tự (38 tuổi, giáo viên cấp 2 ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) toàn thân băng bó, bất tỉnh, điều trị tại Viện Bỏng Trung ương từ vài ngày qua. Bác sĩ tiên lượng sức khỏe của anh "quá xấu" do bị bỏng toàn thân 90%, chủ yếu bỏng sâu (chiếm 80%).

Đêm qua, gia đình đã xin bệnh viện được đưa anh về nhà trong những giây phút cuối đời. 4h hôm nay, anh Tự đã tử vong trên đường đi.

Hôm qua, buồn bã bên giường bệnh, người em cho biết anh Tự là con cả. Trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự, qua những lá thư kết bạn, anh quen và yêu chị Phan Thị Tuyết. Ra quân, anh Tự về quê kết hôn, rồi đi học cao đẳng sư phạm. Vợ chồng nam giáo viên trường THCS Can Lộc này có hai con gái 9 và 7 tuổi.

"Trong lúc mê man, anh ấy vẫn la hét, hoảng sợ", em trai anh Tự cho biết. Ảnh: Việt Dũng.

Do cuộc sống khó khăn, từ khi con gái út một tuổi, vợ chồng anh phải gửi ông bà nội chăm sóc giùm. Năm 2006, chị Tuyết bị tai nạn xe máy. "Từ đó, tính tình chị ấy trở nên cáu bẳn, thường to tiếng với chồng", em trai của anh Tự tâm sự.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 2h ngày 20/10, anh Tự đi uống rượu về và gọi cửa vợ. Giữa hai người đã xảy ra cãi vã, anh Tự đuổi chị Tuyết ra khỏi nhà rồi đóng cửa. Lúc quay về nhà, thấy chồng ngủ say, người vợ đã tưới xăng lên người anh Tự và châm lửa. Sau đó, chị ta đưa con gái đi về gia đình nhà chồng.

Người em cho hay, hàng xóm nghe tiếng la hét, chạy sang thì thấy anh Tự đang lăn lộn trên đám cát trước cửa nhà để tự dập lửa bám quanh người. "Do tự cứu mình như vậy, bệnh nhân đã bị nhiễm khuẩn nặng", một bác sĩ điều trị cho biết. Cũng theo vị này, anh Tự được chuyển từ Bệnh viện Hà Tĩnh về trong tình trạng bỏng nặng, nhiễm độc, sốt cao, có bỏng hô hấp, sức khỏe diễn biến nguy kịch.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đã khởi tố bị can, tạm giam Tuyết để điều tra hành vi giết người. Trưởng công an huyện cho biết cơ quan điều tra đang chờ gia đình đưa xác nạn nhân về đến nhà để tổ chức giám định pháp y.

Theo Việt Dũng - Hà Khoa (VNE)