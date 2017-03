Thầy giáo trộm tiền đồng nghiệp rồi tạo hiện trường giả

Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Bắc (25 tuổi, trú tại khu tập thể Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Đắk Glong) về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 7h45' ngày 27/8, anh Thi Ngọc Hùng (27 tuổi, giáo viên Trường THPT Dân tộc Nội trú huyện Đắk Glong) ra khỏi phòng để lên lớp dạy học, lúc này tại phòng chỉ có Nguyễn Thế Bắc ở lại.



Đến khoảng 8h cùng ngày, Bắc cũng ra khỏi phòng đi uống cà phê. Đến 9h45', Bắc quay về phòng mở máy tính của anh Hùng để nghe nhạc. Nghe được một lúc thì máy hết pin nên Bắc đi đến ba lô của anh Hùng để trên giường mở túi lấy cục sạc. Trong khi mở túi, Bắc phát hiện bên trong ba lô của anh Hùng có số tiền 5.500.000 đồng. Thấy tiền, Bắc đã nổi lòng tham nên đã lấy số tiền trên rồi gỡ lớp xốp bên trong mũ bảo hiểm của mình bỏ vào cất giấu.



Đến 11h20', anh Hùng đi dạy về cất đồ rồi sang phòng bên cạnh ăn cơm. Đợi cho anh Hùng ra khỏi phòng, Bắc đã dùng một con dao rạch tấm bạt phía sau khuôn viên khu nhà tắm của phòng trọ, mở dây kéo túi xách của mình và của anh Hùng bỏ xuống nền nhà nhằm tạo hiện trường giả của một vụ trộm tài sản. Xong việc, Bắc tắt nguồn điện thoại của mình bỏ vào túi rồi đi sang phòng bên cạnh ăn cơm cùng anh Hùng.



Sau khi ăn cơm xong, anh Hùng và Bắc quay lại phòng thì Bắc nói với anh Hùng là mình bị mất điện thoại và nhờ đi tìm. Bắc khôn khéo đi ra phía sau nhà tắm gọi anh Hùng đến chỉ vết bạt bị rách rồi đi vào trong phòng kiểm tra ví cá nhân của mình và hô hoán mình bị mất tiền. Thấy vậy, anh Hùng cũng chạy vào kiểm tra ba lô của mình thì phát hiện số tiền 5.500.000 đồng cất giữ trong túi đã "không cánh mà bay" nên trình báo cho cơ quan Công an.



Nhận được tin báo, Công an huyện Đắk Glong đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Dù đã dựng lên hiện trường giả rất khéo léo nhưng Bắc không ngờ dấu vân tay của mình để lại trên ba lô của anh Hùng quá rõ ràng. Trước những chứng cứ thuyết phục, lý lẽ sắc bén mà các điều tra viên đưa ra, Bắc đã phải cúi đầu nhận tội và giao nộp lại toàn bộ tài sản cho nạn nhân.



Điều đáng buồn trong vụ án này, Bắc đang là giáo viên đứng trên bục giảng, tuổi còn trẻ nhưng chỉ trong phút chốc không làm chủ được mình nên đã đánh mất cả sự nghiệp, công danh lẫn nhân phẩm





Theo Văn Thành (CAND)