Thấy 'hiệp sĩ', tên trộm ném máy tính xách tay bỏ chạy

Ngày 22-9, Công an phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang tạm giữ Trần Văn Hải (30 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Nghi can cùng tang vật bị các "hiệp sĩ" thu giữ.

Trước đó, vào sáng 21-9, các “hiệp sĩ” Bình Dương đang tuần tra trên địa bàn phường Phú Hòa thì phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã tổ chức theo dõi qua nhiều tuyến đường. Khi đến đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Lợi) nam thanh niên này phát hiện có người theo dõi nên đã bỏ chạy, đồng thời quăng một laptop vào nhà người dân bên đường.



Ngay sau đó các “hiệp sĩ” đã tổ chức truy đuổi và mời về phường Phú Lợi làm việc. Chiếc xe máy mà nghi can đang sử dụng là tang vật vụ trộm vừa xảy ra tại TP Thủ Dầu Một.

Theo “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, cách đây ba tháng nghi can này từng bị bắt bàn giao cho Công an phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) về tội tiêu thụ xe gian.

Hiện Công an phường Phú Lợi đang tiếp tục mở rộng điều tra.