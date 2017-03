‘Thầy’ lang chữa ung thư bằng… nước sông!

Công an huyện An Phú (An Giang) vừa phối hợp với Công an xã Vĩnh Hội Đông bắt quả tang “thầy” Huỳnh Tấn Phát (30 tuổi, ngụ địa phương) đang hành nghề mê tín dị đoan bằng cách lên đồng, chữa bệnh bằng nước sông.

Tại thời điểm kiểm tra, hàng chục người đang ở trong nhà chờ được Phát chữa bệnh. Những người đến nhờ “thầy” ở các địa phương tụ tập trong nhà Phát đa phần bị bệnh mạn tính, ung thư, đau nhức, viêm xoang… “Nghe đồn Phát chữa được bá bệnh lại không lấy tiền nên đến nhờ” - một người bị đau nhức xương khớp cho biết.

Bất kỳ người nào được Phát chữa bệnh cũng theo một “toa thuốc”: Phát sẽ lên đồng, rung rung người rồi vẽ nhăng nhít vào tay hai người phụ việc. Sau đó hai người này sẽ dùng một cành bông nhúng vào nước, huơ khắp người bệnh rồi cho uống… nước lã.



Tại công an, Phát cười, nói: “Dạ, em biết sai rồi”. Ảnh: MINH KHANG. “Thầy” Phát đang cho người bệnh uống bằng nước lã. (Ảnh do công an cung cấp)

Bị mời về công an làm việc, Phát khai nhận: Phát bắt đầu chữa bệnh cho mọi người từ đầu tháng 9 đến nay. “Hằng ngày có 70-100 người từ các địa phương đến nhờ trị bệnh miễn phí” - người này khai.

Khi bị công an hỏi: “Anh cho người ta uống nước sông dơ bẩn như thế, anh không sợ người ta bị bệnh thêm sao?”, Phát cười, đáp: “Dạ, em biết em sai rồi!”.

Thượng úy Trương Văn Nguyên, Trưởng Công an xã Vĩnh Hội Đông, cho biết tại thời điểm công an ập vào, có hai người giúp sức cho Phát là Võ Thị Hiền (30 tuổi) và Phan Văn Quới (34 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú, An Giang).

Thiếu tá Nguyễn Quang Kỳ, Đội An ninh Công an huyện An Phú, cho biết đây là lần thứ hai công an mời Phát lên làm việc, yêu cầu Phát cam kết không tái phạm hành nghề mê tín dị đoan. “Các đối tượng này làm bộ lên đồng lên bóng, giả ngất xỉu để làm bà con tin tưởng có người nhập vào họ để chữa bệnh. Bà con không hiểu biết, kéo đến đông gây mất an ninh” - ông Kỳ nói.

Theo công an huyện, trước đây Phát theo học ngành công nghệ thông tin ở TP.HCM nhưng nghỉ học rồi về địa phương. “Chúng tôi buộc Phát và hai người giúp việc ngưng ngay chuyện hành nghề mê tín dị đoan, cho người bệnh uống nước lã nhảm nhí này” - ông Kỳ thông tin.

Hiện công an đang lập hồ sơ xử lý ba người này.

Trước đó địa phương này cũng đã làm việc đối với nhiều người chữa bệnh bằng cách lên đồng như “thầy Năm” thổi hơi chữa bệnh ở xã Khánh Bình, Phước Hưng, Vĩnh Hậu...