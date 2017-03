Thay tên, trốn truy nã 26 năm vẫn không thoát lưới trời

Theo hồ sơ, tối 23-8-1990, do mâu thuẫn Khoa đã đâm anh Phạm Văn Phi, công tác tại Phòng LĐ-TB&XH huyện Cư M’gar, Đắk Lắk, tử vong. Tại thời điểm gây án, Khoa đã có vợ và hai con đang tạm trú ở huyện Cư M’gar. Sau khi gây án, Khoa trốn sang Lâm Đồng, đổi tên là Kiều Đại Thắng. Sau đó, Thắng (tức là Khoa) đi nghĩa vụ quân sự đóng tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Năm 1994, Khoa xuất ngũ rồi lập gia đình với chị LTTH, trú huyện Đức Trọng và có thêm hai con gái. Từ những dấu hiệu khả nghi, Công an huyện Đức Trọng xác định Kiều Đại Thắng chính là Kiều Quang Khoa. Chiều 15-12, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt Khoa tại nhà ở huyện Đức Trọng. Tại cơ quan điều tra, Khoa khai nhận toàn bộ lai lịch và hành vi phạm tội của mình.