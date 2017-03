Thầy tổng phụ trách đội gặp nạn dưới bánh xe ben

Khoảng 7 giờ sáng 8-5, thầy Nguyễn Văn C. (44 tuổi, hiện là giáo viên tổng phụ trách đội ở Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ, huyện Hóc Môn, TP.HCM) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Bà Điểm 7 theo hướng từ đường Nguyễn Ảnh Thủ về ngã tư An Sương.



Hiện trường vụ tai nạn.

Khi qua giao lộ với đường Nguyễn Ảnh Thủ khoảng 300 m thì va chạm với xe ben chở đá biển số 51E-022.17 chạy cùng chiều. Cú va chạm làm thầy C. ngã xuống đường, bị bánh sau xe ben cán phải, tử vong ngay tại chỗ.

Nhận được thông tin, những người thân của thầy C. đã đến hiện trường khóc ngất. Những người qua đường nhiều người quen biết với gia đình thầy C. cũng không cầm được nước mắt.



Chiếc xe máy do thầy C. điều khiển đã va chạm với xe ben chạy cùng chiều sáng 8-5 trên đường Bà Điểm 7, huyện Hóc Môn

Thầy C. đang là giáo viên tổng phụ trách đội của Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ. Thầy C. có vợ là đồng nghiệp tại trường và có ba con trai, trong đó bé nhỏ nhất mới 5 tháng tuổi. Anh Nguyễn Minh Tâm (32 tuổi, cháu ruột thầy C.) cho biết thầy C. đã công tác tại trường tiểu học nhiều năm nay. "Sáng chủ nhật chú tôi thường ăn sáng với các đồng nghiệp. Sáng nay không biết chú đi đâu nhưng điện thoại thì để ở nhà. Tôi nghe xôn xao nên chạy tới thì biết chú mình gặp nạn. Chỉ cách 1 km nữa là chú về nhà rồi…” - anh Tâm nghẹn ngào cho biết.



Người thân của thầy C. khóc ngất tại hiện trường.

Tại hiện trường chiếc xe ben nằm cách địa điểm va chạm khoảng 20 m, tài xế xe ben sau khi cho xe đừng ở bên đường đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trên mặt đường chỉ thể hiện vệt phanh dài khoảng 2 m do xe máy để lại.





Hiện trường vụ việc khiến giao thông khu vực ùn ứ

Lực lượng chức năng huyện Hóc Môn nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Do lượng người tập trung đông khiến giao thông khu vực ùn ứ.



Theo người dân, đường Bà Điểm 7 lâu nay xuống cấp, mặt đường hẹp nhưng lại có nhiều xe ben, xe tải lớn chạy qua tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.