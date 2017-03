Thay xe máy như… thay áo

Từ việc đấu tranh, khai thác đối tượng, Công an phường Bồ Đề và Đội Điều tra hình sự - Công an quận Long Biên đã lật tẩy ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy.

Với Công an phường Bồ Đề, Lê Đình Tài là cái tên không lạ. Đối tượng này mới 30 tuổi nhưng đã có đến 3 tiền án và 1 tiền sự. Thời gian gần đây, Tài có biểu hiện giao du với đối tượng xấu, và thay đổi xe máy liên tục. Ngày 3-10, tổ cảnh sát hình sự Công an phường Bồ Đề bất ngờ kiểm tra hành chính nhà Lê Đình Tài, phát hiện có một chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter không đeo biển kiểm soát. Lê Đình Tài không xuất trình được giấy tờ xe, cũng như không giải thích được nguồn gốc chiếc xe này, nên đã bị các trinh sát yêu cầu ra trụ sở Công an phường Bồ Đề làm việc.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận chiếc xe không có giấy tờ, không biển kiểm soát trên do Tài mua của Đào Văn Chỉnh (SN 1990), nhà ở xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, hiện là sinh viên một trường Đại học tại Hà Nội, và một đối tượng tên Kiên với giá 11 triệu đồng. Bản thân Tài khi mua xe biết được đây là tài sản do trộm cắp mà có, nhưng vì ham rẻ nên anh ta vẫn cố tình mua. Đáng chú ý, qua đấu tranh khai thác, Công an phường Bồ Đề có sự phối hợp của Điều tra viên đội Điều tra hình sự - Công an quận Long Biên xác định được Lê Đình Tài từng mua 2 xe máy khác của Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979), 1 tiền sự, trú ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, sau đó bán lại cho Chỉnh và Kiên để ăn chênh lệch. Theo lời khai của Tài, 2 chiếc xe mua trước đó y cũng biết do đối tượng Dũng trộm cắp mà có.

Đối tượng Lê Đình Tài

Ngay lập tức, cơ quan điều tra Công an quận Long Biên đã truy tìm và triệu tập Nguyễn Tiến Dũng đến làm việc. Trước những chứng cứ cơ quan Công an thu thập được, Dũng đã phải khai nhận là thủ phạm 3 vụ trộm cắp xe máy, gồm 1 xe Air Blade màu đỏ đen, biển kiểm soát 30H1-5497 của anh Trương Thanh Hải tại cửa nhà số 25 Lương Định Của, phường Kim Liên, quận Đống Đa; 1 xe Wave S màu đen của anh Nguyễn Thành Nam, tại khu vực cửa nhà số 93 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá; và chiếc xe máy Wave của chị Nguyễn Thị Hồng Minh tại cửa nhà số 225 phố Bồ Đề, phường Bồ Đề. Trong số 3 chiếc này, được giá nhất là chiếc Air Blade, Dũng bán cho Tài với giá 9 triệu đồng. Riêng chiếc Wave của chị Minh, Dũng khai cùng Tài lấy trộm, sau đó chúng mang bán xe và Dũng được Tài chia cho 1,4 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng

Cùng thời điểm trên, cơ quan điều tra Công an quận Long Biên đã triệu tập Đào Văn Chỉnh đến làm việc. Vốn là sinh viên nên Chỉnh không có đủ “bản lĩnh” để khai báo quanh co như Tài và Dũng. Chỉnh thừa nhận đã cùng đối tượng Kiên mua của Tài 2 xe máy gồm 1 xe Air Blade màu đỏ đen, giá 11 triệu đồng. Chiếc xe này sau đó được Chỉnh “thửa” bộ giấy tờ, biển kiểm soát giả để sử dụng. Ngoài ra, Chỉnh và Kiên còn mua của Tài chiếc xe Wave S màu đen. Tình tiết khá bất ngờ trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy này, là vai trò “nghịch đảo” của các đối tượng. Bản thân Chỉnh mua xe của Tài, song chính Chỉnh cùng đối tượng Kiên đã bán chiếc xe Yamaha Exciter cho Tài với giá 11 triệu đồng. Chỉnh nhận thức được những chiếc xe mua bán với Tài là xe trộm cắp mà có.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an quận Long Biên còn tạm giữ 1 xe máy nhãn hiệu Piagio Fly không đeo biển kiểm soát của Đào Văn Chỉnh, và 1 xe máy nhãn hiệu Dream không đeo biển kiểm soát của Nguyễn Tiến Dũng. Ngày 9-10, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra Công an quận Long Biên đã lập hồ sơ, xử lý Nguyễn Tiến Dũng về hành vi trộm cắp tài sản; xử lý Lê Đình Tài và Đào Văn Chỉnh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; khẩn trương khai thác mở rộng vụ án.

Theo Minh Hà (ANTĐ)