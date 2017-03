"Thế lực ngầm" tiếp tục "làm loạn" bến xe An Sương

Tiếp tục đánh người, phá xe

Ngày 9/6, ông Nguyễn Tấn Lộc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn, Giám đốc Bến xe An Sương cho biết, tình trạng giang hồ lộng hành tấn công tài xế, hành khách trong bến xe vẫn tiếp diễn...

Ngày 28/5 tại bến xe An Sương đã diễn ra cuộc họp khẩn giữa các cơ quan chức năng liên quan gồm: Công an xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn), công an xã Trung Mỹ Tây (quận 12), Đội 7 Thanh tra giao thông (Sở giao thông công chánh), công ty TNHH Đồng Phước, giám đốc Bến xe An Sương để ngăn chặn tình trạng bạo lực trên các xe khách chất lượng cao của công ty Đồng Phước tuyến Tây Ninh- TP.HCM.

2 đàn em của Minh "nẫu" chặn xe để lôi tài xế xuống hành hung. Ảnh: H.Đ

Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tuần sau, một vụ tấn công tài xế, phá hoại xe khách lại diễn ra. Lúc 17h25’ ngày 6/6 xe chất lượng cao BS: 70K 4787 khởi hành từ bến xe Tây Ninh về đến bến xe An Sương. Cửa xe vừa bật mở, 2 đối tượng tên Bích và Xuân (chưa rõ lai lịch) đã sấn đến nắm cổ áo tài xế đe dọa hành hung.

Chưa dừng lại đó, 2 đối tượng trên tiếp tục xông vào phòng điều hành công ty Đồng Phước đánh một nhân viên bán vé. Lúc này, bảo vệ bến xe An Sương đã kịp thời có mặt can thiệp nên nhân viên bị hành hung được giải thoát.

Một đàn em trong nhóm "Kiến lửa" lảng vảng ngay khi công an đang họp tại bến xe An Sương. Ảnh: Quốc Quang

5 phút sau, xe khách này xuất bến, cách cổng bến xe khoảng 100 mét, Bích và Xuân điều khiển xe máy BS: 53R- 6890 bất ngờ xuất hiện, chặn trước đầu xe khách. Xuân cầm một cục đá ném mạnh khiến kính trước xe bể tan tành. Hơn chục hành khách trên xe được một phen “xanh mặt”.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an xã Bà Điểm đã lập biên bản, tiếp nhận điều tra.

Cạnh tranh bằng... "nắm đấm"

Qua điều tra của chúng tôi, toàn tuyến xe từ bến xe An Sương đi Bến xe Tây Ninh có tổng cộng 40 xe. Trong đó, anh em nhà Lê Chí Minh (Minh “nẫu”, SN 1971) có 7 xe gồm các BS: 53S – 2739 (đứng tên Lê Bông), 53S – 9323 (Lê Bạn), 53S – 3179 và 53S – 6554 (đứng tên Lê Trúc), 53S – 0355 (đứng tên Nguyễn Việt Cường, SN 1967, em rể Minh “nẫu”), còn Lê Chí Minh tức Minh “nẫu” có 2 chiếc biển số 53S – 6432 và 53S – 6132.

Những chủ xe trên đều là “xã viên” của HTX Xe khách liên tỉnh du lịch và dịch vụ Thống Nhất (HTX Thống Nhất). Như chúng tôi đã phản ánh, sau sau khi xe khách chất lượng cao của công ty Đồng Phước khai trương, ngày 22/5, 2 đàn em của Minh “nẫu” đã cho tài xế xe của công ty này một trận mưa đòn, nằm gục tại vô lăng.

Giang hồ tụ tập gây ra cảnh bát nháo trong bến xe An Sương. Ảnh: Quốc Quang

Qua điều tra, công an huyện Hóc Môn đã xác định những đối tượng trên gồm: Đỗ Anh Tuấn (SN 1975, em rể Minh “nẫu”, ngụ 53/7 ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn) và Nguyễn Việt Cường (SN 1967, em rể Minh “nẫu”, thường trú 54/47/38 khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12)

2 đối tượng này là thành viên của băng nhóm “kiến lửa” từng gây kinh hoàng cho người dân trên địa bàn quận 12 và huyện Hóc Môn những năm 2003-2004 dưới sự chỉ đạo của “khứa” Minh (ông trùm- PV).

Họ hàng nhà Minh "nẫu" kéo đến gây rối tại cuộc họp khẩn nhằm ngăn chặn tình trạng giang hồ bến bãi lộng hành. Ảnh: Quốc Quang

Tháng 2/2005 trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã cất vó trọn ổ băng nhóm giang hồ này khi chúng đang cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

Phản ánh với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Tài, Giám đốc công ty xe chất lượng cao Đồng Phước nói: “Từ lúc khai trương tuyến Tây Ninh - TP.HCM cho đến nay, chúng tôi luôn nơm nớp lo sợ bị kẻ xấu tấn công. Đơn cũng làm rồi, họp cũng họp rồi, nhưng tình hình vẫn bát nháo. Không lẽ băng nhóm giang hồ này được thế lực nào đó “chống lưng” nên mới ngang nhiên lộng hành lâu đến thế?”.

Theo Quốc Quang (VNN)