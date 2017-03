Thế nào là công trình quan trọng về an ninh quốc gia?

Theo đó, khi xét xử, các tòa phải coi công trình quan trọng về an ninh quốc gia là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo danh mục do Chính phủ quy định. Nếu công trình đó chưa có trong danh mục thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận.

Trường hợp trong hồ sơ vụ án chưa làm rõ công trình đó có phải là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia hay không thì tòa phải yêu cầu VKS bổ sung các chứng cứ chứng minh. Nếu hết thời hạn chuẩn bị xét xử mà VKS không bổ sung thì tòa trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung.

Cũng theo văn bản này, TAND tối cao còn hướng dẫn các tòa khi ra bản án, quyết định được thi hành theo Luật Thi hành án dân sự phải giải thích cho đương sự, đồng thời phải ghi trong bản án về quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án.

Liên quan đến thi hành án, Bộ Tư pháp hiện đang chủ trì soạn thảo thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện thí điểm công việc của thừa phát lại tại TP.HCM. Theo dự thảo thông tư, vi bằng do thừa phát lại lập có giá trị chứng cứ để tòa xem xét khi giải quyết vụ án. Trong trường hợp cần thiết, tòa có thể triệu tập thừa phát lại để làm rõ tính xác thực của vi bằng...