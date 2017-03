Thêm 2 công an bị khởi tố vì “dùng nhục hình”

Theo đó, Trung úy Đỗ Như Huy và Thiếu úy Nguyễn Thân Thảo Thành bị khởi tố cùng tội danh trên. Riêng Thiếu úy Nguyễn Thân Thảo Thành bị bắt tạm giam bốn tháng để điều tra từ ngày 15/1.

Như vậy, đến nay, Cục Điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố 5 cán bộ công an. Trước đó, Cục Điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố Thiếu tá Nguyễn Minh Quyền, đội phó trinh sát PC45, Công an tỉnh Phú Yên; Thiếu tá Nguyễn Tấn Quang, đội phó Đội Cảnh sát hình sự và Thượng úy Phạm Ngọc Mẫn, trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa cũng về tội dùng nhục hình.

Theo hồ sơ vụ việc, do nghi ngờ Ngô Thanh Kiều (SN 1983, trú xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) và đồng phạm đã thực hiện một số vụ trộm két sắt trên địa bàn tỉnh Phú Yên nên sáng 13/5/2012, một số trinh sát hình sự, điều tra viên Công an TP Tuy Hòa, Công an huyện Tây Hòa và Công an xã Hòa Đồng đã đến nhà còng tay, bắt giữ Kiều khi chưa có lệnh bắt tạm giam.

Sau khi đưa Kiều về Công an TP Tuy Hòa, một số trinh sát Công an TP Tuy Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Phú Yên tiến hành đấu tranh khai thác. Đến chiều cùng ngày, Kiều bị đưa đến Phòng PC45, Công an tỉnh Phú Yên để đồng bọn nhận dạng. Tuy nhiên, lúc này Kiều bị choáng, phải đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Liên quan đến vụ trộm két sắt nêu trên, Viện KSND tỉnh Phú Yên cũng đã truy tố đối với hai bị cáo Trần Minh Cường (SN 1982, trú Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa) và Ngô Thanh Sơn (SN 1984, trú khu phố 2, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa).

Theo cáo trạng, từ ngày 10/2 đến 12/5/2012, tại các địa bàn TP Tuy Hòa, TX Sông Cầu và huyện Iapa (tỉnh Gia Lai), Trần Minh Cường cùng Ngô Thanh Sơn, Ngô Thanh Kiều sử dụng xe mô tô, ô tô thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt hơn 401 triệu đồng, 4 két sắt, 2 ti vi, 12 điện thoại di dộng,1 laptop, 1 máy kim từ điển, 1 đồng hồ đeo tay, 1 máy tính Ipad, 34,798 chỉ vàng 18k, 32,08 chỉ vàng 24k, 1 đôi hoa tai bạch kim, 1 nhẫn bạch kim…

Riêng Ngô Thanh Kiều đã tử vong trong quá trình điều tra nên Viện KSND tỉnh Phú Yên không xem xét xử lý.

Theo Nhạn Sơn (Dân trí)