Thêm 3 phó giám đốc Công ty Than Mạo Khê bị khởi tố

Tiếp sau việc nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Than Mạo Khê Nguyễn Viết Ngự và Phó Giám đốc Trần Văn Thiện bị bắt tạm giam, mới đây, cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục ra các quyết định khởi tố bị can với 3 Phó Giám đốc của công ty này vì có liên quan tới vụ "cướp than" gây chấn động dư luận xảy ra tại công ty trong dịp Tết Canh Dân 2010 vừa qua.

Theo D.H (CAND)