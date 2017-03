Thêm dự án The Adonis 1 huy động vốn trên giấy

Nay dự án căn hộ cao cấp The Adonis 1 (đường Nguyên Hồng, quận Gò Vấp) của công ty này rao bán cũng bị khách hàng ráo riết đòi lại tiền đặt cọc. Dự án này có 60 căn, được bán với giá gần 1.000 USD/m2, chủ đầu tư gốc là Công ty TNHH Nguyên Đô. Công ty Vạn Thịnh Hưng là đơn vị liên kết thực hiện dự án với Công ty Nguyên Đô.

Trong các biên bản, Công ty Vạn Thịnh Hưng cam kết với khách hàng mua căn hộ trong dự án The Adonis 1 ngày 10-5 đến ba tháng sau (tức ngày 10-8), công ty sẽ hoàn trả hết phần tiền góp vốn mà khách hàng đã đóng từ đầu tháng 2. Biên bản có ghi nếu thanh toán không đúng thời hạn thì công ty phải chịu thêm lãi trả chậm theo lãi suất của Ngân hàng Ngoại thương. Do không thấy Công ty Vạn Thịnh Hưng hoàn trả tiền nên mấy ngày qua, một số khách hàng sốt ruột kéo đến trụ sở công ty để đòi lại tiền. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Dương Đăng Khôi, Giám đốc Công ty Vạn Thịnh Hưng, cho biết đang xoay sở để chậm nhất cuối tháng này sẽ trả hết tiền cho những khách hàng đòi lại tiền.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư ký giữa hai bên, khách hàng phải đặt cọc trước một số tiền (trị giá 30% giá trị hợp đồng) để mua căn hộ The Adonis 1. Phần còn lại bên mua sẽ đóng khi dự án hoàn tất phần móng. Nội dung này đã vi phạm quy định của Luật Nhà ở là chủ đầu tư chỉ được huy động vốn khi đã hoàn tất phần móng. Công trình The Adonis 1 vẫn chưa xong các thủ tục pháp lý để có thể khởi công. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Nguyên Đô cho biết hồ sơ còn nằm ở Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

Tuy nhiên, hiện chưa có văn bản quy định xử phạt chủ đầu tư vi phạm huy động vốn khi chưa làm xong phần móng dự án. Với một số trường hợp vi phạm trước đây, Sở Xây dựng từng can thiệp bằng cách khuyến cáo chủ đầu tư trả tiền cho khách hàng và đề xuất một số biện pháp xử lý. Cho đến nay, những biện pháp xử lý Sở Xây dựng đề xuất vẫn chưa được các cơ quan thẩm quyền có ý kiến chính thức. Do đó, trường hợp Công ty Vạn Thịnh Hưng vi phạm liên tiếp hai dự án The Adonis 2 và The Adonis 1 rất khó xử lý.