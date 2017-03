Thêm hai người bị bắt trong vụ cháu dâu giết bà

Ngày 11/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết hai người vừa bị bắt trong quá trình điều tra mở rộng vụ án là Nguyễn Văn Hải (em ruột của Hằng) và Mạch Lộc Đạo (chồng của Hằng). Cả Hằng và hai người này đang bị điều tra về tội giết người.

Ngôi nhà xảy ra án mạng.

Trước đó, trưa 7/12 cụ Nguyễn Thị Quế sống độc thân tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc đã bị giết tại nhà riêng. Cảnh sát nhận định cụ bà 80 tuổi bị đánh, bóp cổ đến chết... Tối cùng ngày, Hằng - cháu dâu của bà Quế - được xác định là nghi phạm liên quan vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Hằng khai do to tiếng với bà của chồng, không kìm chế được tức giận đã ra tay giết người. Quá trình điều tra vụ án, công an phát hiện một số lời khai của Hằng chưa khớp với hiện trường vụ án và kết quả khám nghiệm tử thi.

Nhà chức trách xác định, vụ án mạng không chỉ do một mình Hằng gây ra mà còn liên quan đến chồng và em trai của nghi phạm này. Cảnh sát đang lấy lời khai của Hải và Đạo để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Người thân của nạn nhân cho biết, cụ Quế mới bán một suất đất được 140 triệu đồng, chia cho vợ chồng Hằng 50 triệu đồng. Cụ Quế viết di chúc để lại cho hai vợ chồng Hằng một phần tài sản. Tuy nhiên sau đó thấy Hằng không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng mình như cam kết, cụ đã báo cáo sự việc lên chính quyền xã và hủy bản di chúc.

Theo Nguyên Khoa (VNE)