Thêm hai trẻ sơ sinh bị mua bán trót lọt

Theo đó, từ lời khai của Lê Thị Bích Trâm (là đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh ở BV quận 7), Công an quận 7 và PC45 đã triệt phá đường dây chuyên mua bán trẻ sơ sinh do Tưởng Đình Thương (ngụ Hải Phòng) và Ngô Thị Lan (ở quận 1) cầm đầu. Sau khi bị bắt, Ngô Thị Lan và Trần Ngọc Quỳ khai nhận: Tháng 2-2014, những nghi can này từng tiếp cận hai sản phụ tên H. và T. vừa sinh con ở BV Từ Dũ rồi dụ dỗ họ bán con. Sau đó Quỳ và Lan mang bán lại hai cháu cho bà C. (ngụ TP.HCM).

Hiện PC45 đã bàn giao hai cháu bé này cho Sở LĐ-TB&XH TP.HCM nuôi dưỡng, đồng thời tiếp tục đấu tranh làm rõ lời khai của các đối tượng liên quan.

Em HTT (15 tuổi, ngụ xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đã sinh hai bé gái sau một tiếng đồng hồ nhập viện tại BV Đa khoa huyện này sáng 24-3. Theo BS Hoàng Kim Châu, Giám đốc BV Đa khoa huyện Sơn Hòa, em T. sinh con thiếu tháng, mỗi bé chỉ nặng 1,8 kg, sức khỏe rất yếu. Sau khi được chăm sóc đặc biệt, sức khỏe của hai cháu bé song sinh đã tiến triển tốt.

Ông Bá Thanh Nam, Quyền Trưởng Công an xã Sơn Phước, cho biết cuối năm 2013, gia đình em HTT đã gửi đơn đến Công an huyện Sơn Hòa tố cáo hai người đàn ông trong xã nhiều lần giao cấu với T. khi em đi chặt mía thuê.

T.KHUÊ - T.LỘC