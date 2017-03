Thêm một đối tượng trong vụ đánh sinh viên mù mắt ra đầu thú

Ngày 8/7/2011, do có mâu thuẫn trong đám cưới nên Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1990, trú tại xóm 10, Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An, sinh viên một trường cao đẳng tại Hà Nội) và Dư Văn Thuận đã nảy sinh ẩu đả với một nhóm thanh niên xã Nghĩa Khánh (huyện Nghĩa Đàn). Hậu quả, Nguyễn Ngọc Hoàng bị mù một mắt, tỷ lệ thương tật là 48%.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Nghĩa Đàn đã xác định có Trần Văn Tài (SN 1990), Nguyễn Khánh Ly (SN 1985), Võ Văn Tài (SN 1985), Võ Văn Sâm (SN 1991), Võ Văn Quang (SN 1983), Nguyễn Văn Hùng (SN 1982) và Nguyễn Đình Hoàn (SN 1979) đều trú tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn tham gia vụ ẩu đả kể trên.

Ngày 20/12/2011, Cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn đã có quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và ngày 12/7/2011 ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Văn Sâm, Võ Văn Tài, Võ Khánh Ly và Võ Văn Quang và ra lệnh bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Do 4 bị can trên không có mặt tại địa phương nên ngày 20/8/2012, Cơ quan điều tra huyện Nghĩa Đàn đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng trên. Đến nay, cơ quan điều tra đã tạm giam 2 đối tượng Võ Văn Tài và Nguyễn Đình Hoàn về tội cố ý gây thương tích. Sau khi Tài và Hoàn đầu thú, đối tượng truy nã thứ 3 là Võ Văn Sâm cũng đã tới cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Do Võ Văn Sâm mắc bệnh tim nên cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp khỏi nơi cư trú đối với đối tượng này.

Hiện cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn đang tiếp tục xác minh truy bắt và động viên các đối tượng truy nã còn lại ra đầu thú.

