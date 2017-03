Thêm một người chết do vướng dây điện

(PL)- Sáng 15-7, Công an huyện U Minh (Cà Mau)xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết người do điện giật. Nạn nhân là ông Phan Văn Me, sinh năm 1973, ngụ ấp 10, xã Khánh Thuận.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 9 giờ ngày 14-7, ông Me điều khiển xe máy chạy theo tuyến lộ Kinh 27 theo hướng từ 10 Kinh lên 12 Kinh thuộc ấp 10, xã Khánh Thuận, huyện U Minh. Khi đến đoạn nhà ông Hồ Văn Trắng thì bị vướng vào sợi dây điện do ông Trắng kéo ngang lộ để chia điện cho hộ khác trong xóm, làm điện giật ông Me tử vong. Những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết đường dây điện kéo ngang lộ được dựng sơ sài bằng cây gỗ, sử dụng lâu ngày bị mục, gió thổi làm ngã cây, dây điện chắn ngang mặt đường. Đây là vụ tai nạn điện thứ ba kể từ đầu năm đến nay xảy ra trên địa bàn huyện U Minh do sử dụng điện thiếu an toàn, làm chết bốn người. LÊ HỮU LỢI