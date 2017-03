(PL)- Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ngày 28-3 cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Anh Thiều (ngụ huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra về đường dây làm giả hài cốt liệt sĩ do Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”) cầm đầu.

Thiều bị khởi tố về tội xâm phạm mồ mả hài cốt và hiện đã được di lý từ TP Hà Nội về Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra. Thiều nguyên là con rể của Mẫn Thị Duyên (vợ “cậu Thủy”), được biết người này còn đối diện với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. NGUYỄN TÂN