Thêm một vụ cảnh sát giao thông bị tấn công

Ngày 25-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An - Bình Dương) cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự Phạm Công Khánh (SN 1986, quê Nghệ An) để điều tra xử lý hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng đánh CSGT Phạm Công Khánh Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, lúc 20 giờ ngày 21-8, Khánh cùng với nhóm bạn (chưa rõ lai lịch) đi trên 4 xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Lúc này, tổ tuần tra giao thông Công an thị xã Thuận An do thiếu úy Ngô Bách Sơn Lâm và hạ sĩ Nguyễn Thành Duy đang làm nhiệm vụ thì phát hiện 2 phương tiện trong nhóm này không đội mũ bảo hiểm và chở 3 nên ra tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Trong lúc 2 CSGT đang kiểm tra giấy tờ của 2 người vi phạm thì Khánh đi đến cự cãi rồi cản đường cho bạn lấy xe đi nhưng bị anh Duy đẩy ra. Khánh đã lớn tiếng chửi bới rồi lao đến dùng tay túm cổ áo, đấm vào mặt anh Duy. Anh Duy vùng vẫy thoát ra được rồi bỏ chạy, gọi lực lượng công an đến hỗ trợ. Tuy nhiên Khánh cũng không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo đánh gây thương tích ở mặt anh Duy. Phát hiện vụ việc, các trinh sát hình sự Công an thị xã Thuận An đã đến khống chế Khánh nhưng đối tượng này ngoan cố bỏ chạy vào khu chợ gần đó nhặt khúc cây định tấn công nhưng đã bị công an khóa tay, tra vào còng. Thấy Khánh bị bắt, các đối tượng còn lại đã nhanh chân lên xe tẩu thoát. Gần đây liên tục xảy ra những vụ CSGT đang thi hành nhiệm vụ bị tấn công. Mới đây nhất, Phan Thị Mỹ Linh tát CSGT đã được đưa ra xét xử lưu động, Linh bị tuyên 9 tháng tù giam.

Theo Đ.Lê (NLĐO)