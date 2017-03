Thêm năm đối tượng bị bắt

Nạn nhân đòi lại tiền: Được không? Trong đường dây lừa đảo qua mạng này, có vài chục ngàn nạn nhân bị chiếm đoạt tới hàng trăm tỷ đồng. Liệu họ có thể đòi lại số tiền đã gửi cho các trang web lừa đảo trên không? Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của một số chuyên gia. Chứng cứ tới đâu xử tới đó Theo luật sư Nguyễn Thế Phong, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Long An, những nạn nhân của trò lừa đầu tư qua mạng khó kiếm ra được chứng cứ trực tiếp. Nhiều trang web đã bị xóa sổ làm số điểm “ảo” biến mất nên không có căn cứ để tính số tiền nạn nhân đã nộp. Khi nộp tiền, nhiều nạn nhân lại không buộc người nhận tiền cấp hóa đơn thu tiền hay giấy biên nhận. Nay lấy gì để chứng minh là họ đã nộp tiền cho đầu nậu? Một thẩm phán TAND TP.HCM khẳng định người bị hại vẫn có thể đòi lại tiền mình đã đầu tư. Chứng cứ đến đâu thì giải quyết đến đó. Nạn nhân có thể nhờ cơ quan chức năng thu thập chứng cứ cho mình từ ngân hàng (nếu chuyển tiền qua ngân hàng). Những ngân hàng là điểm đến của việc chuyển tiền hoàn toàn có thể cung cấp các thông số liên quan giao dịch (sao kê bản in chi tiết từng giao dịch, đường đến và đi của tiền, thông tin cá nhân của người tham gia giao dịch). Cơ quan chức năng có thể sử dụng các thông tin này làm chứng cứ để xác định số tiền từng nạn nhân đã nộp để buộc chủ thể nhận tiền phải hoàn trả cho nạn nhân. Theo tiến sĩ Chu Hải Thanh, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, những nạn nhân nộp tiền mà không có giấy biên nhận, không chuyển tiền qua ngân hàng, đầu nậu không thừa nhận việc nhận tiền vẫn còn hy vọng. Cơ quan chức năng sẽ nhờ các chuyên gia mạng tìm lại những điểm “ảo” của người tham gia góp vốn. Tùy thuộc vào độ thiết kế trang web phức tạp tới đâu mà việc thu thập thông tin từ trang web đã bị xóa sổ có khả thi hay không. Độ phức tạp của trang web càng cao thì việc thu thập thông tin càng khó, thậm chí có khi không thể thu thập được gì. Nếu các chuyên gia mạng không thu thập được thông tin trên các trang web huy động tín dụng đã bị xóa sổ thì cũng đồng nghĩa với việc các nạn nhân sẽ không thể đòi được tiền. Tiền giao dịch trái phép: Tịch thu hay trả lại? Theo luật sư Phong, trong vụ việc này, rối nhất là mối quan hệ đa cấp. Những người trung gian vừa là người hưởng lợi một phần (nhận lãi suất của những người họ giới thiệu), bị những người cấp trên lấy đi một phần sẽ khó giải quyết nhất. Phải làm rõ mối quan hệ giữa các cấp trong đường dây lừa đảo thì mới khắc phục được hậu quả. Do đây là giao dịch trái pháp luật nên các bên phải hoàn trả lại cho nhau những tài sản đã giao dịch. Thế nhưng tiến sĩ Nguyễn Ngọc Điện, Trưởng khoa Luật, Đại học Cần Thơ, lại cho rằng chỉ có những nạn nhân thật sự mới có quyền đòi lại tiền đã góp vốn. Trong đường dây lừa đảo này có thể chia làm ba diện: lừa đảo (những người lập trang web, đầu nậu, người giúp sức...), những người tham gia mà biết hoặc phải biết cách thức đầu tư “ảo”, những người hoàn toàn không biết (nạn nhân thật sự). Để đòi bồi thường, người bị thiệt hại phải ngay tình hoàn toàn, họ chỉ biết tham gia đầu tư để lấy lãi chứ không giới thiệu cho người khác. Do đường dây lừa đảo qua mạng kiểu đa cấp nên số người đủ điều kiện được yêu cầu bồi thường sẽ rất ít. Còn các diện lừa đảo và loại biết hoặc phải biết cách thức đầu tư “ảo” đã tham gia vào đường dây với tính chất lừa đảo, cờ bạc nên những khoản tiền họ đầu tư hoặc thu được là bất chính, phải tịch thu sung công quỹ. NGUYÊN TRƯỜNG