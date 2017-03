Thêm nghi can mang mìn đi cướp tiệm vàng bị bắt

Tại trụ sở công an, Hà khai, một tháng trước được anh trai Tạ Văn Thanh (đã bị bắt) rủ đi cướp. Chuẩn bị cho kế hoạch, Thanh mua 5kg thuốc nổ ở cửa khẩu Tân Thanh để chế tạo mìn. Thanh đi xe máy về Hà Nội thám thính và chọn tiệm vàng Hoàng Tín trên phố Nguyễn Thái Học. "Anh ta bảo tiệm này được đấy, đường rộng, dễ tẩu thoát", Hà nói.

Ngày 20/6, Thanh chở Hà về Hà Nội và thuê khách sạn ở quận Thanh Xuân. Trưa 21/6, cả hai đến tiệm vàng. Cách hiện trường khoảng 60m, Thanh dừng xe máy và thả em ở ngã ba Nguyễn Thái Học - Kim Mã, bảo ở đây để cảnh giới.



Một lát sau thấy mìn nổ, anh trai bỏ chạy, Hà cũng nhanh chóng rời hiện trường. Cậu ta chạy bộ đến phố Trịnh Hoài Đức, thuê xe ôm sang bến xe Gia Lâm rồi tiếp tục đón ôtô khách về quê.

Hà thừa nhận, do cuộc sống khó khăn, muốn “đổi đời” nên theo anh tham gia cướp tiệm vàng

Tạ Hải Hà tại cơ quan điều tra sáng nay. Ảnh: Việt Dũng

Theo cơ quan điều tra, sau khi vợ bỏ đi lúc Thanh 2 tuổi, người bố đi bước nữa, sinh ra 2 anh em Hà. Bỏ học từ năm lớp 9, Hà đi lao động chân tay, và từng có thời gian vào Vũng Tàu cùng anh trai làm công nhân.

Nhà chức trách cho biết, gần 11h ngày 21/6, Thanh vào tiệm vàng Hoàng Tín, để túi đen trên bàn và đưa tờ giấy ghi: “Tôi cần tiền, nếu không đưa, tôi sẽ cho nổ”.

Chủ hiệu vàng vờ hỏi hắn cần bao nhiêu tiền rồi bất ngờ hất chiếc túi ra phía cửa. Thanh hốt hoảng hô: “Cẩn thận mìn nổ đấy”. Lúc đó, một bảo vệ vội ném túi ra đường và hô hoán. Một tiếng nổ lớn vang lên, nhiều người ôm mặt, biển hiệu đổ rào rào.

Thanh vội lao ra ngoài tiệm vàng và bị truy đuổi từ phố Nguyễn Thái Học đến phố Lý Văn Phúc. Lúc đó, lực lượng cảnh sát 113, công an quận Ba Đình và công an các phường gần đó cũng tham gia truy bắt. Bị bao vây, Thanh định nhảy lên xe máy của một người đi đường nhưng không được và bị áp giải về trụ sở công an.

Cảnh sát công bố, ít nhất 11 người đã bị thương trong vụ nổ này.

Phòng cảnh sát hình sự xác định quả mìn được chế tạo từ AL - PHO, loại thuốc nổ công nghiệp dùng để phá đá.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản của anh em Thanh và Hà.

Theo Việt Dũng (VNE)