Thêm nhiều nạn nhân tố cáo Tý “điên”

Thêm nhiều nạn nhân đến tố cáo các hoạt động băng nhóm ở Bến xe Miền Đông (BXMĐ) do Nguyễn Văn Tý (Tý “điên”) cầm đầu, vừa bị C45B triệt phá. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố Tý “điên” cùng 11 đồng phạm và truy bắt các đối tượng liên quan còn lại.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Thượng Thanh Hải - Phó Giám đốc BXMĐ xác nhận Tý là nhân viên của Công ty TNHH An Sinh (kinh doanh vận tải hành khách) tại BXMĐ. Trong thời gian ở bến (hơn bốn năm), Tý luôn tỏ ra hiền lành, hòa nhã… Ông Hải thỉnh thoảng có nghe thông tin về việc Tý có cho vay, bảo kê nhưng cũng không có chứng cứ gì.

Theo một trinh sát C45B, Tý “điên” làm nhân viên Công ty An Sinh nhằm tạo ra vỏ bọc cho hoạt động tội phạm. Số nạn nhân bị nhóm Tý “điên” hành hung, cưỡng đoạt tiền, cho vay nặng lãi, xiết nợ rất nhiều.

Nạn nhân LĐL bị đàn em Tý “điên” đánh chấn thương não (ảnh phải). Nguyễn Quốc Mạnh - đàn em của Tý “điên” bị bắt giữ cùng hung khí. Ảnh: ÁI NHÂN

Một nhân viên bảo vệ của BXMĐ nói tối 23-6-2011, Tý “điên”, Lành, Chính, Quý rượt đánh hai nhân viên nhà xe Hoàng Long bằng gậy sắt đến ngất xỉu phải cấp cứu. Vụ này là một trong bảy vụ nhóm Tý “điên” đánh người gây thương tích mà C45B đang làm rõ.

Chị NTKM (chủ xe khách) tố cáo bốn đàn em của Tý “điên” là Thanh “ve chai”, Phước “hói”, Đen và Tím đã cưỡng đoạt của chị 20 triệu đồng vì “dám chạy trước tài được nhóm Tý bảo kê”.

Ngoài ra, hai nạn nhân bị Tý “điên” xiết quán bán tạp hóa tại BXMĐ do không đủ tiền trả nợ vay là chị T. và anh C. Cả hai quá sợ Tý “điên” không dám tố cáo.

Trong các nạn nhân, ông LĐL (tài xế taxi, ngụ quận Gò Vấp) đã nhận diện hai người đánh ông vỡ hộp sọ (tỉ lệ thương tích 57%) là Dương Văn Lành và Nguyễn Quốc Mạnh. Theo ông L. kể, tối 23-7-2010, ông chở khách vào cổng BXMĐ thì bị đàn em Tý chặn lại bắt thả khách xuống để chúng dẫn vào mua vé ăn tiền “cò”. Ông L. không chịu thì bị Lành và Mạnh dùng tuýp sắt đánh đến bất tỉnh. Ông được đưa vào BV Nhân dân Gia Định cấp cứu. Lúc đó bác sĩ nói khả năng sống sót của ông chỉ còn 5%. Bệnh viện đã cắt phần sọ bị đánh bể của ông ra để nuôi. Theo ông L., vợ ông liên tục trình báo Công an phường 26 và Công an quận Bình Thạnh. Sau đó, Mạnh và hai nghi can khác bị tạm giữ nhưng sau đó thả ra do “không đủ chứng cứ để buộc tội”. Cuối cùng, ông L. đến cơ quan Bộ Công an tố cáo. Cục C45B xác định vào thời điểm Lành, Mạnh đánh ông L. thì Tý “điên” ngồi gần đó chứng kiến.

Ông Lê Văn Ngọc - Chủ tịch UBND phường 26 (quận Bình Thạnh) cho biết sau khi Bộ Công an triệt phá nhóm Tý “điên”, Đảng ủy, UBND phường đã họp và yêu cầu công an phường báo cáo chi tiết về băng nhóm Tý “điên” tại BXMĐ để có hướng xử lý.

ÁI NHÂN