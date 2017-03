Thêm vụ bác hiếp, giết bé 11 tuổi gây chấn động Bắc Giang

Vụ án xảy ra ở thôn Hoành Sơn, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Trước đó, sáng ngày 29/7, Công an huyện Lạng Giang nhận được tin báo của gia đình về việc cháu Hoàng Thì Ánh Nguyệt, 11 tuổi bị mất tích từ 22h hôm trước. Nghi cháu bị sát hại, lực lượng Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bắc Giang và người dân thôn Hoành Sơn tổ chức tìm kiếm tại các ngõ ngách, ao hồ trong vùng nhưng không thấy.



Phải cuốc miệng giếng đi mới mang được thi thể cháu Nguyệt lên.

Theo anh Hoàng Văn Vinh, bố cháu bé, tối 28/8, cháu Nguyệt ngủ một mình trong buồng, bác của cháu là Hoàng Văn Minh (SN 1963), ngủ bên ngoài. Minh đã rủ cháu bé đi mua thuốc lá.

Còn theo một số người dân cho biết, vào tối cháu Nguyệt mất tích có nhìn thấy Hoàng Văn Minh dẫn cháu vào khu nhà hoang của anh ta nhưng lâu ngày không có người ở.

Từ các thông tin này, lực lượng chức năng đã lần theo tung tích của Minh. Sáng 30/7, lực lượng công an và người dân đến căn nhà hoang của Minh, cách nhà nạn nhân khoảng 1km. Vừa thấy có người chui vào căn nhà hoang, Minh dùng thớt gỗ lim lao tới tấn công. Sau đó, công an đã vào khống chế được hắn.

Người dân đã tập trung tìm kiếm và phát hiện xác cháu Nguyệt dưới giếng. Theo thông tin ban đầu, nhiều khả năng cháu Hoàng Thị Ánh Nguyệt bị hiếp dâm trước khi ném xuống giếng.

Ngôi nhà hoang này vốn là nhà của vợ chồng Minh nhưng từ khi bỏ nhau, hắn sống lang bạt, không có nghề nghiệp ổn định. Ngôi nhà đó chục năm nay không có người ở nên bỏ hoang.

Minh đã được di lý lên Công an tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Infonet