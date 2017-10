Theo chân công an đi bắt người nghiện ở quận 1

Sáng 5-10, như thường lệ, tổ công tác gồm công an và bảo vệ dân phố của Công an phường Phạm Ngũ Lão tuần tra để bắt người nghiện.



Trong quá trình tuần tra tại Công viên 23-9, thấy người nào có biểu hiện nghiện thì công an sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân rồi đưa về phường kiểm tra ma túy. Ảnh: L. THOA

Khu vực đầu tiên được rà soát là Công viên 23-9. Tại đây, thấy nhiều người lang thang có biểu hiện nghi vấn, lực lượng đến hỏi thăm, yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân. Nếu thấy có biểu hiện là người lang thang hay người nghiện thì sẽ đưa về trụ sở Công an phường để kiểm tra ma túy.

Sau khi tuần tra một vòng công viên thì lát sau quay lại, ngay tại khu vực bến xe buýt, công an đã bắt gặp một người nghiện “quen mặt” đang xách một chiếc ba lô tiến vào bên trong bến xe. Thấy công an, người này vùng vằng, chối thì công an chỉnh ngay “Bị bắt nhiều lần rồi” và đưa anh ta về.

Sau đó, tổ công tác còn tuần tra trên tuyến Bùi Viện, Đề Thám (khu phố Tây), phát giác hai con nghiện mới bước ra từ con hẻm chuyên bán ma túy thì lập tức ập tới bắt giữ, mang cả tang vật về. Có người thấy công an liền bỏ chạy rất nhanh rồi lẻn vào một con hẻm nhưng may mắn được quần chúng hỗ trợ, công an đã tóm gọn.

Chỉ trong vòng chưa đến một giờ đồng hồ, công an phường Phạm Ngũ Lão đã đưa về trụ sở khoảng 10 trường hợp để kiểm tra ma túy. Nếu dương tính với ma túy thì sẽ được đưa đi trại cai nghiện. Riêng đối tượng nào bị bắt quả tang khi đang mua bán, tàng trữ ma túy sẽ được lập hồ sơ để điều tra theo đúng quy định.

Công an phường Phạm Ngũ Lão cho biết, việc tổ chức tuần tra, kiểm soát người nghiện trên địa bàn phường được thực hiện mỗi ngày, đến nay tình trạng người nghiện lang thang, tiêm chích ở Công viên 23-9 và một số nơi khác đã giảm nhiều.

Tuy nhiên, con nghiện rất “tinh ranh”, khi không thấy lực lượng chức năng thì lẻn vào công viên, mở thuốc ra pha rồi chích, chỉ trong vòng 3 phút là xong. Do đó, có trường hợp người dân phát hiện, báo công an thì khi đến nơi mọi chuyện đã rồi.

Lãnh đạo Công an phường Phạm Ngũ Lão cũng chia sẻ, do phường không có xe chuyên dụng để đưa những đối tượng nghiện về trụ sở nên toàn áp giải bằng xe máy, rất nguy hiểm. Trước đây, đã có nhiều anh em phải điều trị phơi nhiễm ma túy, chưa kể đa số người nghiện đều bị bệnh lao và nhiều bệnh khác.

Một số hình ảnh sáng nay 5-10:



Một thanh niên "quen mặt" lại bị bắt ngay tại bến xe buýt Công viên 23-9, sáng 5-10.



Công an phải lập tức đưa về trụ sở vì người này là đối tượng nghiện bị bắt nhiều lần trước đó.



Thanh niên này bị bắt ngay sau khi bước ra từ một con hẻm mua ma túy. Ảnh: L.THOA



Thấy công an, một thanh niên chạy rất nhanh lẩn trốn vào một con hẻm...



Nhưng sau đó vẫn bị bắt lại đưa về phường kiểm tra. Ảnh: L. THOA