Theo dấu băng cướp liên huyện

1 giờ 30 ngày 5-6-2010, đang trên đường tuần tra dọc ven biển, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Vũng Tàu phát hiện một tốp thanh niên đang tụ tập tại đoạn qua khu vực dốc Nghinh Phong (đường Hạ Long, phường 2, TP.Vũng Tàu). Thấy các đối tượng có biểu hiện khả nghi, đặc biệt khu vực dốc Nghinh Phong lại là nơi đã xảy ra một số vụ án cướp bóc, xin đểu... nên lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính, tuy nhiên các đối tượng không ai xuất trình được giấy tờ hợp lệ của ba chiếc môtô 72H5-5170, 72S1-7452, 72H7-9953 mà nhóm thanh niên này sử dụng. Sau khi lập biên bản tạm giữ phương tiện, lực lượng chức năng còn phát hiện trong cốp một trong ba chiếc xe trên có một biển số xe 65P8-6165, đây là biển số của chiếc xe mà trước đó ít ngày một đôi nam nữ đã bị cướp.

Theo tường trình của người bị hại, khoảng 4 giờ ngày 1-6, anh Hồ Văn Toàn và chị Nguyễn Kim Hạnh (đều trú phường 3, TP.Vũng Tàu) đang ngồi “hóng gió” tại dốc Nghinh Phong (đường Hạ Long, phường 2) thì bị năm đối tượng đi ba xe máy xông đến gây sự. Sau khi đánh nạn nhân một trận nhừ tử, chúng khống chế và cướp đi xe máy 65P8-6165, chiếc điện thoại Samsung, 150.000 đồng và nhiều giấy tờ cá nhân.

Xác định đây có thể là nhóm đối tượng đã thực hiện vụ cướp trên dốc Nghinh Phong, Công an TP.Vũng Tàu lập tức triệu tập để làm rõ. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận là thủ phạm của vụ cướp này. Không những thế, chúng còn là “tác giả” của hàng loạt những vụ án khác xảy ra trên khắp địa bàn từ TP.Vũng Tàu đến huyện Long Điền, Đất Đỏ, TX.Bà Rịa. Băng nhóm này bao gồm Phạm Vũ Minh Phương (SN 1990), Nguyễn Văn Phi (SN 1992, tự Ke Nhỏ), Vũ Văn Liêm (SN 1993), Nguyễn Văn Minh (SN 1993), Nguyễn Quốc Huy (SN 1989) và hai đối tượng khác là Hoàng (tự Ke Lớn), Nhỏ (chưa xác định danh tánh), tất cả đều trú xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Ngày 8-6-2010, Công an TP.Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Phương, Phi, Liêm, Minh. Riêng Nguyễn Quốc Huy đang bị Công an huyện Long Điền bắt tạm giam vì liên quan đến một vụ án khác. Còn Hoàng và Nhỏ hiện đang bỏ trốn. Trong số đó Phương là học sinh lớp 11.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, sau khi cướp được xe máy 65P8-6165 của anh Toàn, chị Hạnh, chúng tháo biển số cất giấu, sau đó đem xe cùng điện thoại di động bán cho hai người dân ở huyện Long Điền. Ngoài ra, trong khoảng tháng 5-2010, băng cướp liên huyện này còn cướp xe máy 72H7-9853 của một phụ nữ ở huyện Đất Đỏ. Trong một lần đi từ TP.Vũng Tàu về Long Điền, chúng cướp hai điện thoại di động của một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự gần khu vực vòng xuyến (giao lộ TP.Vũng Tàu ra cầu Cửa Lấp), trộm chiếc xe máy của một thanh niên say rượu ngủ tại vòng xuyến ở TX.Bà Rịa. Một lần khác, chúng rủ nhau đột nhập vào nhà một người dân tại TX.Bà Rịa để trộm cắp tài sản nhưng đã bị phát hiện...

Cơ quan điều tra Công an TP.Vũng Tàu đang củng cố hồ sơ để truy tố các đối tượng ra pháp luật. Cơ quan công an cũng kêu gọi hai đối tượng Hoàng và Nhỏ sớm ra trình diện để được hưởng khoan hồng.





Theo ĐĂNG HÒA (CATP)