Theo dấu kẻ giết thiếu nữ sau cơn phê ma túy đá

Chiều 8-5, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) xác nhận lực lượng chức năng vừa bắt nghi can Nguyễn Văn Duy (25 tuổi, trú xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) để điều tra về tội giết người, cướp tài sản cách đây bốn tháng.

Giữa tháng 1-2016, người dân phát hiện tại một khu rẫy ở xã Ia Hrú xác một cô gái được chôn lấp sơ sài, trên người không mặc quần áo, đang phân hủy mạnh và không ai biết tung tích nạn nhân.





Nghi phạm tại công an. (Ảnh do công an cung cấp)

Vào cuộc, trinh sát nhận một nguồn tin từ người dân là khoảng 10 ngày trước đó có một đôi nam nữ quê Quảng Trị xuất hiện tại địa phương nhưng sau đó không ai biết cả hai đi đâu. Công an nghi vấn nạn nhân là cô gái lạ này nên tập trung truy xét và biết đôi nam nữ này có nhậu tại nhà một người dân trong xã. Từ đó các trinh sát xác định đôi nam nữ xuất hiện tại địa phương là Lê Thị V. (16 tuổi, quê Cam Lộ, Quảng Trị) đi cùng nam thanh niên tên L. nhưng cả hai đã về quê.

Tại Công an tỉnh Quảng Trị, anh L. xác nhận đi cùng chị V. vào Gia Lai. Chiều 7-1, khi đang uống rượu ở nhà người quen thì chị V. bỏ đi. Sau mấy ngày không liên lạc được, anh về quê còn chị V. đi đâu không rõ.

Để chắc chắn nạn nhân là cô V., công an lấy mẫu ADN của người thân đi giám định. Sau khi có kết quả, tổ công tác đã huy động lực lượng, triệu tập những người dự buổi tiệc rượu chiều 7-1 lên làm việc, riêng Duy đã bỏ đi khỏi địa phương sau khi xảy ra vụ án.

Xác định Duy là nghi phạm, công an truy tìm người này khắp nước. Nghe Duy ở Thái Bình, công an tìm đến thì người này đã ra Quảng Ninh, Lạng Sơn. Công an theo dấu thì Duy vào TP.HCM. Tại đây, Duy mua một CMND giả với tên mới Lê Ngọc Đô Ni… Duy bị bắt khi xin làm thuê tại một rẫy cà phê ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (Đắk Nông).

Tại cơ quan công an, Duy khai nhận quen biết với nạn nhân từ trước. Khi gặp nhau tại tiệc rượu, Duy chở chị này đến một chòi rẫy để chơi ma túy đá. Sau khi quan hệ, Duy đòi tiếp nhưng chị này không chịu. Trong cơn say ma túy đá, Duy siết cổ nạn nhân… Sau đó Duy chôn xác nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.