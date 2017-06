Theo người yêu về nhà, bé gái 14 tuổi bị xâm hại

Ngày 23-6, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) vừa khởi tố bị can Nguyễn Quốc Cường (21 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ) về tội Giao cấu với trẻ em.



Căn nhà nơi D. theo bạn trai về rồi bị xâm hại

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 18-3, em N.T.T.D. (14 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) học sinh lớp 8 của trường THCS ở huyện Long Hồ được mẹ dẫn đến đến cơ quan công an trình báo về việc em bị xâm hại.

Bé D. cho biết hồi trước Tết Nguyên đán, D. quen biết và nảy sinh tình cảm với Cường. Khoảng 1 giờ sáng 18-3, D. gọi điện thoại cho Cường qua nhà rước đi chơi nên Cường đến đón người yêu nhí về phòng trọ của mình tại ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ chơi. Tại đây D. và Cường đã tự nguyện quan hệ với nhau đến sáng thì Cường đưa D. về nhà.

Thấy con đi chơi suốt đêm không về nên mẹ gặng hỏi và D. đã thừa nhận đã làm chuyện người lớn với Cường.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận đã có quan hệ tình dục với D., lần đầu tiên quan hệ là ngày 25-1-2017 tại nhà của Cường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.