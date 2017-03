Theo xe du lịch vào cửa khẩu mua "vũ khí nóng"

Vào lúc 18h ngày 20/8, tại km 523 đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tổ TTKS thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Thanh Hóa) do Đại úy Nguyễn Việt Hùng làm tổ trưởng phát hiện xe ôtô 7 chỗ ngồi BKS 29A - 283.69 chạy theo hướng từ Nghệ An ra Thanh Hoá vi phạm tốc độ nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ nhưng lái xe bỏ chạy. Tổ công tác dùng xe môtô cao tốc đuổi theo đến km 508 thuộc địa phận xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành thì bắt được chiếc xe.

Đối tượng vụ án.

Lúc ấy trên xe ngoài lái xe còn có 4 người khác gồm 3 nữ, 1 nam. Qua kiểm tra phát hiện tại chỗ ngồi của lái xe có 1 con dao phay hình lưỡi cưa nên tổ công tác đã yêu cầu lái xe cho kiểm tra toàn bộ xe. Khi kiểm tra cốp dưới ghế ngồi của đối tượng này đã phát hiện 2 khẩu súng ngắn quân dụng và 1 hộp đạn có chứa 381 viên đạn K44. Tổ công tác đã lập biên bản và kịp thời bắt giữ lái xe và đối tượng ngồi sau, đưa 2 đối tượng nói trên cùng số vũ khí quân dụng bàn giao Công an huyện Cẩm Thủy điều tra, làm rõ.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Thủy, đối tượng ngồi sau xe đã khai tên là Đặng Như Lâm (26 tuổi, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội). Ngày 19/8/2011, khi biết lái xe Nguyễn Duy Phú có tổ chức cho gia đình đi du lịch vào các tỉnh miền Trung nên tên Lâm đã bàn với Phú cho đi nhờ xe để vào cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị mua "vũ khí nóng". Tại đây, tên Lâm đã mua 1 khẩu súng K45, 1 khẩu súng K59 và gần 400 viên đạn với số tiền là 9 triệu đồng của một đối tượng không quen biết. Lâm đã bảo Phú cất giấu số vũ khí nói trên vào cốp xe dưới ghế ngồi để vận chuyển về Hà Nội.

Qua điều tra ban đầu được biết tên Lâm là một đối tượng giang hồ, cộm cán và đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hiện nay, Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tinh thần cảnh giác, phát hiện, bắt giữ kịp thời 2 đối tượng vận chuyển, tàng trữ vũ khí quân dụng của các chiến sĩ tổ TTKS đảm bảo TTATGT trên đường Hồ Chí Minh của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh) đáng được biểu dương, khen ngợi.



Theo Thái Thanh (CAND)