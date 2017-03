Thi công Nhà máy nước BOO Thủ Đức: Phó tổng giám đốc tự ý lấy vật tư

Theo biên bản tường trình của bảo vệ, khoảng 14 giờ 50 ngày 14-3, ông Trương Khắc Hoành, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOO Thủ Đức cùng một số nhân viên đã cho xe tải đến kho bãi của Hyundai lấy đi một số van, 28 vòng bắt khóa van lớn nhỏ, sáu van tay khóa. Sau đó, nhóm người này quay trở lại định lấy đi toàn bộ thiết bị vật tư hiện có. Tổ bảo vệ đã gọi Cảnh sát 113 Công an quận Thủ Đức. Chỉ đến khi lực lượng công an xuất hiện, ông Hoành và các nhân viên Công ty cổ phần BOO Thủ Đức mới chịu dừng việc lấy tài sản. Sau đó, công an đã yêu cầu nhân viên Công ty BOO Thủ Đức phải trả lại toàn bộ số vật tư.

Theo giám đốc dự án của Hyundai Rotem, đây là tài sản của nhà thầu Hyundai Rotem nhằm phục vụ cho công trình Nhà máy nước BOO Thủ Đức và đường ống dẫn nước về các quận 2, 7, huyện Nhà Bè... Nhà thầu và chủ đầu tư đang trong quá trình thương lượng về một số điều khoản, chưa rõ vì sao lại có vụ tự ý lấy vật tư nói trên.