Thi hành án: Khó trăm bề!

Thi hành án (THA) đang đơn thương độc mã và thiếu những công cụ đủ mạnh để chi phối các thiết chế xã hội khác” - Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên đã phát biểu như vậy tại cuộc hội thảo về “Các giải pháp giải quyết án tồn đọng” do bộ này vừa tổ chức.

Muốn bổ nhiệm lại phải biết... nghe lời

Ông Nguyễn Quang Thái, Cục THA (Bộ Tư pháp), thừa nhận việc THA tồn đọng có một nguyên nhân là do chấp hành viên nhũng nhiễu, kéo dài thời gian giải quyết để vòi vĩnh đương sự, xin bồi dưỡng. Tuy nhiên, chiếm số đông vẫn là do chấp hành viên không làm hết trách nhiệm được giao. Mặt khác, chấp hành viên không quyết liệt trong cưỡng chế THA còn do lo ngại bị trả thù, đe dọa... bởi hiện nay chưa có cơ chế nào để bảo vệ tính mạng, thân thể, danh dự của chấp hành viên.

Cạnh đó, cơ chế quản lý THA dân sự chưa bảo đảm tính độc lập cho hoạt động của chấp hành viên. Cơ chế bổ nhiệm chấp hành viên chỉ diễn ra trong thời hạn năm năm, việc bổ nhiệm dựa trên cơ sở đề nghị của hội đồng tuyển chọn chấp hành viên khiến nhiều chấp hành viên đã chọn phương án... “biết nghe lời” để tránh mất lòng những người có thẩm quyền. Ông Thái kể: “Ở Cần Thơ, có vụ không thực hiện chỉ đạo của phó chủ tịch kiêm trưởng ban chỉ đạo THA, chủ tịch hội đồng tuyển chọn chấp hành viên mà sau đó chấp hành viên gặp khó khi xem xét bổ nhiệm lại dù Giám đốc Sở Tư pháp đã thuyết phục đi thuyết phục lại”.

Nghe ông Thái “tố khổ”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát THA - VKSND tối cao thẳng thắn: “Khi tổng kết 10 năm công tác THA, nguyên nhân dẫn tới việc tồn đọng THA được xác định là một số nơi thủ trưởng cơ quan THA và chấp hành viên cố tình kéo dài, không tích cực đôn đốc, không kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế, thậm chí còn sách nhiễu gây phiền hà cho dân”... Ông Hùng bức xúc đặt câu hỏi: “Sau năm năm, những nguyên nhân đó vẫn được nhắc lại, phải chăng nhà nước, ngành chủ quản và hệ thống cơ quan THA chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả?”.

Án tuyên “trời ơi”!

Một trong những nguyên nhân khiến việc THA tồn đọng đã được nhiều đại biểu “chỉ mặt đặt tên” là nội dung các bản án tòa tuyên không thực tế, thiếu tính khả thi, không rõ ràng...

Đại diện THA dân sự TP Hà Nội dẫn chứng về một bản án của TAND tối cao tuyên hồi tháng 4-2006: Ông T. đòi nợ vợ chồng ông H. 31 tỷ đồng nhưng tòa lại tuyên buộc lái xe của bị đơn (được ủy quyền tham gia tố tụng) phải trả nợ số tiền trên cộng lãi suất ngân hàng và phải nộp tiền án phí?! Ông Trịnh Ngọc Chung, Trưởng THA dân sự quận Hai Bà Trưng, thì kể: Có trường hợp tòa không phạt tù giam hay treo mà phạt tiền bị cáo gần 450 triệu đồng, trong khi bản thân bị cáo thì lái xe ôm, không có tài sản, trước khi phạm tội đã bán toàn bộ nhà đất cho người khác. “Bản án không có tính răn đe, còn THA thì bó tay!” - ông Chung kết luận.

Trưởng THA dân sự TP Hải Phòng Phạm Ngọc Nghinh kiến nghị nên bỏ thu án phí hình sự 50.000 đồng với những người bị kết án tử hình vì rất khó thu. Bản thân người bị tuyên án sắp bị tước đi sự sống đã không thiết tha gì, người thân cũng nhất quyết không chịu nộp. Có nơi cơ quan THA đến còn bị họ chửi bới, lăng mạ, thậm chí... thả chó ra đuổi.