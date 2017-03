Thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự: Còn nhiều bất nhất

Hôm qua (20-2), hội thảo do TAND tối cao phối hợp với Cơ quan hợp tác Nhật Bản tổ chức tiếp tục chỉ ra những bất cập trong quá trình thực thi Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 (BLTTHS). Chúng tôi xin giới thiệu một số vướng mắc nổi cộm.

Lấy lời khai người mù chữ: Điểm chỉ có ổn?

Việc lấy lời khai người mù chữ có cần người chứng kiến hay không là vấn đề được nhiều đại biểu tòa án các tỉnh phía Nam quan tâm nhất. Một trường hợp cụ thể được đặt ra: Điều tra viên không mời người chứng kiến khi lấy lời khai của bị can là người không biết chữ, biên bản ghi lời khai chỉ có dấu điểm chỉ của bị can, tại phiên tòa họ phản cung thì phải làm sao?

Vài đại biểu nói theo Điều 125 BLTTHS, người mù chữ thì điểm chỉ vào biên bản nên việc lấy lời khai đúng quy định không bị coi là vi phạm tố tụng. Nếu tại phiên tòa mà bị cáo phủ nhận lời khai thì hội đồng xét xử căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ khác để xác định.

Tuy nhiên, quan điểm này đã bị đa số đại biểu khác phản bác. Thẩm phán Lương Ngọc Trâm (Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM) nhấn mạnh: “Nếu không có chứng cứ để chứng minh hoặc các chứng cứ khác không chứng minh được thì sao? Luật quy định không thể chỉ dựa vào duy nhất lời khai nhận tội của nghi can để kết tội, chưa nói tới việc họ đã phủ nhận lời khai đó”. Thẩm phán Lê Thị Thu Hà (TAND tỉnh Trà Vinh) thì đề xuất phải có người chứng kiến việc lấy lời khai của người mù chữ để tránh tình trạng họ “phản cung” bởi lời khai ban đầu của nghi can tại cơ quan điều tra rất quan trọng. “Việc này không có gì khó, chẳng hạn nếu lấy lời khai bị can đang bị tạm giữ, tạm giam thì chỉ cần mời quản giáo chứng kiến, ký tên vào biên bản là xong” - một người khác góp ý.

Nạn nhân “trốn” giám định, tòa bó tay

Trong thực tiễn đã xảy ra nhiều vụ tòa thấy cần thiết phải giám định lại thương tật, thiệt hại... nhưng nạn nhân từ chối khiến tòa “đau đầu”, không có căn cứ để định tội hay quyết định hình phạt chính xác.

Có người nói gặp trường hợp này, tòa nên tìm cách thuyết phục nạn nhân. Trong khi đó, nhiều người lại bảo việc giám định lại hoặc giám định bổ sung trong trường hợp cần thiết là nghĩa vụ của nạn nhân. Một đại biểu còn dẫn Điều 308 BLHS quy định rằng người nào từ chối, trốn tránh việc khai báo, việc kết luận giám định hoặc từ chối cung cấp tài liệu mà không có lý do chính đáng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy đã có đủ cơ sở pháp lý để buộc nạn nhân phải giám định lại khi tòa yêu cầu.

Nghe vậy, thẩm phán Vương Văn Nghĩa (TAND TP.HCM) đặt vấn đề: “Nên chăng chúng ta đừng dựa quá nhiều vào kết luận giám định mà hãy xem nó có tính chất tham khảo, kết hợp nhiều chứng cứ khác để thấy rõ bản chất của vụ án mà có phán quyết đúng đắn?”. Ông Nghĩa ví dụ: Trong vụ xử Đặng Quốc Đạt, kẻ cầm đầu nhóm cướp chém người trả thù vì bị ngăn chặn, tỷ lệ thương tật của nạn nhân chỉ có 43% nhưng TAND TP.HCM vẫn quyết định phạt Đạt án tử hình.

Luật sư bỏ về: Dừng hay xử tiếp?

Việc luật sư tham gia phiên xử bỏ về giữa chừng thì tòa phải giải quyết ra sao cũng được mổ xẻ.

Phần lớn các đại biểu đều cho rằng việc luật sư bỏ về trước khi tòa nghị án và tuyên án là đáng trách, thiếu trách nhiệm với thân chủ nhưng không gây ảnh hưởng lắm đến việc xét xử của tòa. Còn trường hợp luật sư bất đồng với viện, tòa mà bỏ về khi đang xét hỏi là vi phạm nghĩa vụ của người bào chữa nên tòa cứ tiếp tục xét xử bình thường.

Đi sâu hơn, thẩm phán Lương Ngọc Trâm phân biệt: Nếu là trường hợp luật sư bào chữa bắt buộc theo luật định thì phải hoãn phiên tòa; còn bào chữa không bắt buộc thì tòa tiếp tục xử mà không vi phạm vì bản thân bị cáo còn có quyền tự bào chữa.

Trong khi đó, thẩm phán Vương Văn Nghĩa lại đề nghị nên dừng phiên xử bởi việc luật sư tự ý rời tòa là lỗi của luật sư, còn bị cáo không có lỗi mà tòa tiếp tục xử thì sẽ tước bỏ quyền được nhờ người khác bào chữa của họ...