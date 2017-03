Thi nhau uống hết 10 lít rượu, 4 người nhập viện

Chiều 16/11, thông tin từ Khoa hồi sức Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cho biết viện vừa tiếp nhận 4 ca ngộ độc rượu được người nhà chuyển lên từ xã Phú An, huyện Phú Tân, An Giang.

Theo tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15/11, bệnh viện tiếp nhận 4 ca ngộ độc rượu gồm các bệnh nhân Nguyễn Văn Mé (62 tuổi), Nguyễn Văn Đức (61 tuổi), Nguyễn Văn Giàu (49 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn (44 tuổi, cùng ngụ xã Phú An, huyện Phú Tân; là anh em, họ hàng). Tất cả các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng hôn mê, bất động, khá nguy kịch. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, vợ ông Nguyễn Văn Mé, cho biết sáng cùng ngày, chồng bà đi dự đám giỗ nhà chú ruột. Sau hơn 2 giờ, chồng bà về ngủ mê man, mặt xanh xao, nằm bất động, gia đình lập tức đưa ông đi cấp cứu. Qua tìm hiểu những người cùng dự đám giỗ, được biết 4 bệnh nhân này trước đó đã thách nhau uống rượu đế bằng ly lớn. Sau khi uống hết khoảng 10 lít rượu thì ai về nhà nấy nhưng khoảng nửa giờ sau thì cả 4 đều có chung triệu chứng nôn mửa, mê man, bất động nên được gia đình đưa đi cấp cứu. Trong đó, ông Mé và ông Giàu bị nặng nhất nên các bác sĩ phải tiến hành lọc máu, truyền dịch. Đến hôm nay, cả 4 bệnh nhân đều đã hồi phục. Như vậy trong vòng một tháng trở lại đây, tại An Giang đã xảy ra hai vụ ngộ độc rượu làm 2 người chết và 62 người phải nhập viện. Đây cũng là vấn đề an toàn thực phẩm đặt ra cho các cơ quan chức năng khi Tết Nguyên đán sắp đến. Theo Ngô Nguyễn (Dân trí)