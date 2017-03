Thi thể bé sơ sinh bọc trong túi vứt dưới mương nước

Thi thể bé sơ sinh trong túi nilong

Thông tin ban đầu, trước đó ông Tấn (56 tuổi) cùng vợ đi ra thăm đồng thì phát hiện một bịch nilong màu đen nằm ở dưới mương nước cạnh khu trồng sắn mỳ của gia đình. Tưởng là ai đó vứt rác ở dưới mương nên ông vớt lên bỏ trên bờ đê. Lúc này ông định mở ra xem bên trong có gì không nhưng vợ ngăn cản.

Đến sáng nay, ông Tấn đi thể dục thì vẫn thấy bịch nilong nằm ở đó nên tới kiểm tra. Khi mở ra, ông Tấn hoảng hồn phát hiện bên trong là thi thể một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn nên báo công an.

Nhận tin báo, công an phường cùng công an thị xã Dĩ An đã xuống hiện trường để giải quyết. Đến hơn 9h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể bé trai sơ sinh được đưa đi.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.