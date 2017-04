Thi thể cô gái quấn khăn tắm, bỏ trong 3 lớp bao nilon

Ngày 5-4, Cơ quan CSĐT (PC45)- Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có thông báo gửi Tổng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an, Công an các huyện, thành phố liên quan đến vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại khu vực bãi đất trống thuộc ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành.



Hai ngày trước, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện tại bãi đất trống trong khu du lịch sinh thái Làng Tre (chưa triển khai xây dựng thuộc ấp Mỹ Tân) một bộ hài cốt.





Cơ quan CSĐT đã khám nghiệm hiện trường và bộ hài cốt nêu trên. Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định được là của nữ giới trưởng thành, tóc dài nhuộm vàng, móng tay để dài. Công an thu giữ một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng (có ký hiệu chữ KHL, hình bông mai và số 5) dính trên tóc và một sợi dây thun buộc tóc màu đen.

Nhận định ban đầu thời gian chết của nạn nhân là cách đây từ 2 đến 3 năm. Thi thể nạn nhân được quấn bằng khăn tắm, bỏ trong ba bao nilon loại lớn lồng vào nhau.

Tại khu vực hiện trường có một áo len nữ màu tím, cúc áo màu tím và một quần đùi nam xám bị vứt bỏ đã lâu.





Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo các đặc điểm nêu trên và đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xác minh, truy tìm. Đồng thời rà soát các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn, lĩnh vực đơn vị quản lý nếu phát hiện trường hợp người nào mất tích có đặc điểm tương tự thì báo cho công an.



Thông tin trao đổi gửi về Cơ quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, điện thoại 064.3858743 hoặc số của điều tra viên: 0978397788.