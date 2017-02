Thi thể một phụ nữ khoảng 30 tuổi trên bờ biển

Sáng 10-2, ông Hồ Đình Xích, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), cho biết hiện vẫn chưa xác định được danh tính và quê quán, người thân của người phụ nữ tử vong trên biển.



Lục lượng chức năng khám nghiệm tử thi

Khoảng 8 giờ ngày 9-2, người dân xã Quỳnh Nghĩa ra biển thì phát hiện thi thể một người phụ nữ dạt vào bờ. Thi thể người phụ nữ đang phân hủy.



Người phụ nữ này mặc áo sơmi màu tím than, dài tay, khoảng hơn 30 tuổi.

Ngau sau khi nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Nghĩa đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Quỳnh Lưu và bảo vệ hiện trường, để điều tra sự việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳnh Lưu đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ nạn nhân. Tuy nhiên, do thi thể đang phân hủy mạnh và người này không mang theo giấy tờ tùy thân nên khó nhận dạng và chưa xác định được danh tính, quê quán.

Hiện UBND xã Quỳnh Nghĩa và người dân đã khâm liệm, làm lễ an táng người phụ nữ xấu số trên.

Hiện vụ việc, nguyên nhân tử vong và danh tính người phụ nữ đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.