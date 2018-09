Thi thể người đàn ông cởi trần trôi trên sông Vinh

Trưa 4- 9, Cơ quan pháp y tỉnh Nghệ An cùng Công an TP Vinh (Nghệ An) đã hoàn tất khám nghiệm tử thi người đàn ông được phát hiện tử vong trên sông Vinh, dưới chân cầu Cửa Tiền (phường Cửa Nam, TP Vinh).



Khám nghiệm thi thể người đàn ông dưới chân cầu Cửa Tiền.

Sáng cùng ngày, người dân đi chợ Vinh qua cầu Cửa Tiền tá hỏa khi phát hiện trôi trên sông Vinh (đoạn dưới chân cầu Cửa Tiền).



Ngay lúc đó, người dân đã báo chính quyền địa phương và công an để vớt thi thể người đàn ông lên. Thi thể người đàn ông này đang trong quá trình phân hủy mạnh, khuôn mặt bị biến dạng.

Trong người đàn ông có mang theo chiếc ví da nhưng không có giấy tờ tùy thân nên khó xác định danh tính, quê quán.

Nạn nhân khoảng 35 - 40 tuổi, cao khoảng 1m 65 cm, không mặc áo, mặc quần bò, trên người chỉ có 1 chiếc ví (không có giấy tờ tùy thân) và 1 chiếc điện thoại di động đã hỏng.

Do không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính của người đàn ông nêu trên.