Thi thể nữ giúp việc kẹp đầu vào thang máy

Hàng trăm tiểu thương TP Quảng Ngãi xôn xao trước cái chết hy hữu của nữ giúp việc trẻ tuổi. Ảnh: Trí Tín.







Công an TP Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến nữ giúp việc tử vong. Ảnh: Trí Tín.



Theo Trí Tín (VNE)



8h30, sau khi giặt đồ trên sân thượng căn nhà 4 tầng của ông Nguyễn Hoàng Hải ở đường Ngô Quyền (phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi), chị Nguyễn Thị Luận (28 tuổi) được cho là đi thang máy (loại tự chế dùng chuyển hàng) xuống tầng trệt. Đến đoạn giữa ở gác lửng thì đầu chị Luận bị kẹp vào thang máy.Thấy người giúp việc lâu xuống nấu cơm, gọi cũng không trả lời, ông Hải đi thang bộ định lên sân thượng tìm chị Luận. Tuy nhiên, khi đến tầng lửng, chủ nhà hốt hoảng khi phát hiện chị Luận đã chết trong tư thế ngã ngửa người, đầu bị kẹp vào khe hở sàn thang máy.Thiếu tá Phạm Đức Dũng, Phó trưởng công an phường Nguyễn Nghiêm cho biết, gia đình ông Hải kinh doanh đồ nhựa gia dụng gần khu vực chợ trung tâm đầu mối của tỉnh Quảng Ngãi. Thường ngày, chiếc thang dạng tời dùng để chuyển hàng hoá lên xuống.Chị Luận ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), mới theo chồng vào tạm trú ở phường Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi) làm ăn sinh sống. Nạn nhân mới được nhận vào giúp việc cho gia đình ông Hải được một tháng.Trưa nay, thi thể chị Luận được gia đình đưa về quê an táng. Vụ tai nạn hy hữu gây xôn xao hàng trăm tiểu thương buôn bán dọc theo các tuyến đường Ngô Quyền, Nguyễn Bá Loan, Lê Đình Cẩn, Nguyễn Nghiêm... Nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem gây tắc nghẽn giao thông nhiều giờ liền. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP Quảng Ngãi điều tra.Trước đó, ngày 2/5, anh Hà Quốc Oai (17 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM), làm công nhân tại cơ sở chuyên sản xuất bulong, ốc vít ở căn nhà 5 tầng trong hẻm 138 Ngô Quyền (phường 5, quận 10) cũng thiệt mạng trong tình trạng tương tự.Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h, Oai vào thang máy chuyên dùng để chuyển hàng từ trên xuống. Thang máy chạy tới khoảng tầng 4 thì Oai thò đầu ra ngoài bấm nút và bị kẹt đầu lại, tử vong tại chỗ. Cảnh sát cứu hộ quận 1 đã dùng máy khoan cắt suốt hơn 3 giờ liền để đưa thi thể nam công nhân ra ngoài.